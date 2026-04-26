۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

دستگیری ۳۷ معتاد، خرده‌فروش و سارق در طرح «امنیت و آرامش» میامی

میامی- فرمانده انتظامی میامی از دستگیری ۳۷ معتاد، خرده‌فروش مواد مخدر و سارق در اجرای طرح «امنیت و آرامش» خبر داد و گفت: مناطق حساس و پرخطر شهر رصد و پاک‌سازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی میامی از اجرای طرح امنیت و آرامش در شهر خبر داد و بیان کرد: رویکرد این طرح افزایش احساس امنیت شهروندان و امن تر شدن میامی است.

وی ادامه داد: در این طرح مناطق حساس و پر خطر شهر مورد بازدید و رصد قرار گرفت تا این قسمت ها از سوداگران مرگ و معتادان پر خطر پاک سازی شود.

فرمانده انتظامی میامی از دستگیری ۳۷ متخلف در این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: این افراد شامل معتادان، خرده فروشان مواد مخدر و سارقان بوده است.

موسوی با اشاره به معرفی این افراد به مراجع قضایی یا مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند، اظهار داشت: با توجه به اثرگذاری این طرح ها همچنان اجرای آن به صورت مستمر در دست اجرا است.

وی ادامه داد: از شهروندان درخواست داریم تا برای تحقق این گونه طرح ها با پلیس همکاری کرده و هرگونه مورد مشکوک را برای بررسی بیشتر اطلاع دهند.

