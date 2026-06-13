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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

اجرای طرح برخورد با سوداگران مرگ در میامی؛ ۱۰ نفر دستگیر شدند

اجرای طرح برخورد با سوداگران مرگ در میامی؛ ۱۰ نفر دستگیر شدند

میامی- فرمانده انتظامی میامی از اجرای طرح امنیت اجتماعی با هدف مبارزه با مواد مخدر طی بازه سه روزه در میامی خبر داد و گفت: در این طرح ۱۰ خرده فروش مواد مخدر و معتاد دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمد مهدی موسوی غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی میامی از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد و افزود: رویکرد این طرح برخورد با سوداگران مرگ و خرده فروشان مواد مخدر بوده است.

وی مدت زمان اجرای طرح را بازه سه روزه عنوان کرد و توضیح داد: هدف این طرح افزایش احساس امنیت بین شهروندان و ایجاد آرامش و امنیت بوده است.

فرمانده انتظامی میامی با تاکید به اینکه این طرح با محوریت نقاط آلوده و جرم خیز شهرستان به اجرا درآمد، ادامه داد: ماحصل طرح دستگیری ۱۰ معتاد و سوداگر مرگ بوده است.

موسوی به کشفیات این پرونده نیز اشاره داشت و بیان کرد: از این متهمان مقدار یک کیلو و ۴۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم تا به منظور تحقق هدف گذاری امنیت پایدار هر گونه رفت و آمد مشکوک را اطلاع دهند تا موضوع توسط پلیس رسیدگی شود.

کد مطلب 6859059

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