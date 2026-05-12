آژیر در اصبع الجلیل به صدا درآمد؛ ناکامی تل آویو در مقابله با پهپادها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، رسانه های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در اصبع الجلیل از بیم رخنه پهپادی خبر دادند.

صدای آژیر خطر در مرگلیوت و المنار در اصبع الجلیل شنیده می شود.

همزمان کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اذعان کرد: پهپادهای انتحاری حزب الله ناتوانی ارتش اسرائیل را آشکار کرد.

این رسانه گزارش داد: ما در حال حاضر راهکاری واقعی برای مصون ماندن از تهدیدات پهپادی حزب الله نداریم.

رسانه صهیونیستی آی ۲۴ نیز فاش کرد: پهپادهای حزب الله تدریج گسترش می یابد و تلفات سنگینی به نیروهای ما وارد می کند. ارتش اسرائیل تاکنون راهکار فناوری یا عملیاتی برای تهدید ناشی از پهپادهای حزب الله ندارد.

از سوی دیگر حزب الله لبنان اعلام کرد که یک تانک مرکاوا ارتش رژیم صهیونیستی را در حومه خربه المناره با پهپاد انتحاری و مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی را در نزدیکی رود دیر سریان با موشک هدف قرار داده است.