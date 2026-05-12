به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصرسه شنبه در آیین بهرهبرداری از ۲ نیروگاه خورشیدی شهرستان فراهان اظهار کرد: تولید ۶۳۶ مگاوات برق خورشیدی در بیش از هزار و ۲۰ نقطه استان توزیع شده که ضمن کاهش آسیبپذیری زیرساختها، نمونهای از تحقق پدافند غیرعامل و تقویت امنیت پایدار انرژی در کشور است.
وی افزود: با بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی در آشتیان، میزان تولید برق از مصرف فراتر رفته و این شهرستان به خودکفایی انرژی رسیده است که در شرایط ناترازی برق کشور، دستاوردی مهم برای استان مرکزی محسوب میشود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: در شهرستان فراهان با مصرف حدود ۲۷ مگاوات، اتصال نیروگاههای کوچکمقیاس به شبکه توزیع موجب کاهش چشمگیر محدودیتهای برق در بخش صنعت و کشاورزی طی فصل تابستان شده است.
استاندار مرکزی ادامه داد: توسعه نیروگاههای خورشیدی در این استان، علاوه بر کمک به رفع ناترازی برق کشور، زمینهساز رونق صنعتی و ایجاد اشتغال در تأمین پایدار انرژی خواهد بود.
زندیه وکیلی تاکید کرد: استان مرکزی با برخورداری از ظرفیت تأمین برق پایدار، به یکی از مناطق دارای مزیت برای سرمایهگذاری صنعتی تبدیل شده و امکان واگذاری برق به واحدهای تولیدی در آن فراهم است.
استاندار مرکزی افزود: ۱۱ شیوه برای سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تعریف شده و این استان آمادگی کامل برای جذب سرمایهگذاران در بخش نیروگاههای خانگی، کشاورزی، اداری و صنعتی را دارد.
وی بیان کرد: در حال حاضر، ۶۳۶ مگاوات برق خورشیدی در استان مرکزی وارد شبکه سراسری شده و این ظرفیت بهزودی به ۸۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.
زندیه وکیلی گفت: با وجود هدفگذاری ۱۰۰ مگاواتی در سال گذشته، ظرفیت تولید برق خورشیدی استان مرکزی با مشارکت بخش خصوصی، صنعتگران و کشاورزان، فراتر از برنامه مصوب محقق شده است.
نظر شما