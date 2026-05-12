۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴

زندیه‌وکیلی: بیش از ۱۰۰۰ نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس در مرکزی فعال است

اراک- استاندار مرکزی گفت: بیش از ۱۰۰۰ نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس در نقاط مختلف این استان فعال است که نقش مهمی در توسعه تولید برق پاک ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصرسه شنبه در آیین بهره‌برداری از ۲ نیروگاه‌ خورشیدی شهرستان فراهان اظهار کرد: تولید ۶۳۶ مگاوات برق خورشیدی در بیش از هزار و ۲۰ نقطه استان توزیع شده که ضمن کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، نمونه‌ای از تحقق پدافند غیرعامل و تقویت امنیت پایدار انرژی در کشور است.

وی افزود: با بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی در آشتیان، میزان تولید برق از مصرف فراتر رفته و این شهرستان به خودکفایی انرژی رسیده است که در شرایط ناترازی برق کشور، دستاوردی مهم برای استان مرکزی محسوب می‌شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: در شهرستان فراهان با مصرف حدود ۲۷ مگاوات، اتصال نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس به شبکه توزیع موجب کاهش چشمگیر محدودیت‌های برق در بخش صنعت و کشاورزی طی فصل تابستان شده است.

استاندار مرکزی ادامه داد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در این استان، علاوه بر کمک به رفع ناترازی برق کشور، زمینه‌ساز رونق صنعتی و ایجاد اشتغال در تأمین پایدار انرژی خواهد بود.

زندیه وکیلی تاکید کرد: استان مرکزی با برخورداری از ظرفیت تأمین برق پایدار، به یکی از مناطق دارای مزیت برای سرمایه‌گذاری صنعتی تبدیل شده و امکان واگذاری برق به واحدهای تولیدی در آن فراهم است.

استاندار مرکزی افزود: ۱۱ شیوه برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تعریف شده و این استان آمادگی کامل برای جذب سرمایه‌گذاران در بخش نیروگاه‌های خانگی، کشاورزی، اداری و صنعتی را دارد.

وی بیان کرد: در حال حاضر، ۶۳۶ مگاوات برق خورشیدی در استان مرکزی وارد شبکه سراسری شده و این ظرفیت به‌زودی به ۸۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

زندیه وکیلی گفت: با وجود هدف‌گذاری ۱۰۰ مگاواتی در سال گذشته، ظرفیت تولید برق خورشیدی استان مرکزی با مشارکت بخش خصوصی، صنعتگران و کشاورزان، فراتر از برنامه مصوب محقق شده است.

