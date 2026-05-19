سرزمین آفتاب، قطب نوظهور انرژی خورشیدی/ ۱۸۰ مگاوات پنل نصب شد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: برنامهریزی برای جهش در ظرفیت تولید برق پاک، استان مرکزی را در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطبهای انرژی خورشیدی ایران قرار داده است؛ مسیری که با هدفگذاری تولید چند هزار مگاوات برق خورشیدی و تجدیدپذیر، ابعاد اجرایی و سرمایهگذاری آن بهصورت جدی دنبال میشود.
در حال حاضر ۲۰ درصد ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کشور در استان مرکزی اجرایی شده و این استان در زمره استانهای پیشرو کشور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر قرار دارد؛ جایگاهی که بیانگر نقش مؤثر آن در تحقق اهداف ملی توسعه انرژیهای پاک است.
مازاد برق خورشیدی تولیدی استان مرکزی وارد بورس انرژی میشود
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان مرکزی، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز برق صنایع، کشاورزی و خانوارها، امکان فروش مازاد برق تولیدی به شبکه سراسری و عرضه آن در بورس انرژی نیز فراهم شده است.
نادرقلی ابراهیمی افزود: بر اساس قوانین بالادستی از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون توسعه برق و جهش تولید دانشبنیان، صنایع مختلف مکلف شدهاند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژیهای پاک و تجدیدپذیر تأمین کنند و در این میان انرژی خورشیدی به دلیل شرایط اقلیمی کشور، جایگاه ویژهای پیدا کرده است.
وی گفت: سبد انرژیهای تجدیدپذیر شامل انرژی خورشیدی، بادی، برقآبی و سایر منابع پاک است اما در شرایط فعلی توسعه نیروگاههای خورشیدی با سرعت بیشتری در حال انجام است که اقدامی مثبت و راهبردی برای تأمین انرژی کشور محسوب میشود.
وی ادامه داد: استان مرکزی به دلیل برخورداری از زیرساختهای مناسب انتقال برق، استقرار صنایع متعدد و ظرفیت مطلوب سرمایهگذاری، یکی از استانهای پیشرو در حوزه انرژی خورشیدی به شمار میرود و برنامهریزیهای مشخصی نیز در سطح ملی و استانی برای توسعه این بخش انجام شده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تاکید کرد: تاکنون نزدیک به یک هزار مگاوات برق خورشیدی در استان مرکزی تولید شده که بخشی از نیاز برق این استان را تأمین میکند و علاوه بر تأمین برق بخشهای صنعتی، کشاورزی و خانگی، امکان فروش مازاد تولید به شبکه سراسری و عرضه آن در بورس انرژی نیز فراهم شده است.
وی افزود: بر اساس مذاکرات، مقرر شده واحدهایی که در تولید برق مشارکت میکنند در آینده کمتر مشمول خاموشیها شوند و این موضوع میتواند انگیزهای جدی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در صنایع و بخش کشاورزی باشد.
ابراهیمی با اشاره به حمایتهای انجام شده برای برقرسانی پایدار به چاههای کشاورزی بیان کرد: از اواخر دولت شهید رئیسی اعتبارات مناسبی برای تجهیز چاههای کشاورزی به سامانههای خورشیدی اختصاص یافت و تاکنون شمار زیادی از کشاورزان استان از این تسهیلات استفاده کردهاند.
وی گفت: مقرر شده اعتبارات جدیدی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در بخش کشاورزی به استان مرکزی اختصاص یابد تا کشاورزان بتوانند ضمن تأمین برق مورد نیاز خود، از خاموشیها نیز مصون بمانند.
ابراهیمی با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی علیه زیرساختهای کشور تصریح کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت زیرساختهای داخلی و توسعه تولید برق از منابع متنوع هستیم تا در فصل تابستان با مشکل قطعی برق مواجه نشویم.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس افزود: برخی صنایع استان مرکزی اقدامات مؤثری برای احداث نیروگاه خورشیدی انجام دادهاند، اما تعدادی از واحدها هنوز وارد این حوزه نشدهاند؛ در حالی که طبق قانون، صنایع موظفند سالانه بخشی از برق مصرفی خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین و در صورت بیتوجهی، مشمول جریمه خواهند شد.
وی ادامه داد: بسیاری از واحدهای صنعتی ظرفیت مناسبی برای نصب پنلهای خورشیدی بر روی سولهها، کارخانهها و فضاهای باز خود دارند و همچنین تسهیلات لازم نیز برای اجرای این طرحها پیشبینی شده است.
ابراهیمی با اشاره به اجرای طرح ملی توسعه انرژیهای خورشیدی در ادارات گفت: طبق برنامهریزی انجام شده، ۲۵ درصد برق مصرفی دستگاههای اجرایی باید از طریق انرژی خورشیدی تأمین شود که در این راستا اعتبارات مناسبی برای تجهیز برخی ادارات از جمله استانداری مرکزی اختصاص یافته است.
وی افزود: مدیریت مصرف، یکی از مهمترین راهکارهای عبور از ناترازی انرژی است، ضمن اینکه وزارت نیرو برای مشترکانی که مصرف برق خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دهند، مشوقها و تخفیفهای ویژهای در نظر گرفته است.
ابراهیمی تاکید کرد: استفاده از پنلهای خورشیدی در ساختمانها به عنوان مشوق در نظر گرفته شده و حتی امکان افزایش تراکم ساختمانی برای استفادهکنندگان از این فناوری فراهم شده است.
پروانه احداث ۶۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان صادر شد
استاندار مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور پروانه احداث ۶۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در این استان خبر داد و افزود:با توجه به شرایط ویژه مصرف برق در مرکزی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
مهدی زندیهوکیلی افزود: پیک مصرف برق استان مرکزی در فصول گرم سال به ۱۸۰۰ مگاوات میرسد که ۸۲ درصد آن مربوط به بخش تولید و صنعت است که نشاندهنده اهمیت توسعه زیرساختهای پایدار تولید انرژی در استان می باشد.
وی با بیان اینکه استان مرکزی به دلیل تراکم بالای واحدهای صنعتی و تولیدی از استانهای پیشرو در مصرف برق کشور محسوب میشود گفت: در حال حاضر ۸۲ درصد از برق تولیدی استان در بخش صنعت مصرف میشود و این موضوع ضرورت تنوعبخشی به منابع تولید برق را دوچندان کرده است.
استاندار مرکزی ادامه داد: تاکنون پروانه احداث برای ۶۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان صادر شده که این ظرفیت، گام مهمی در جهت جبران کسری برق در پیک مصرف و کاهش وابستگی به شبکه سراسری به شمار میرود.
وی تاکید کرد: تولید پنج هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر طی سه سال آینده در استان مرکزی هدفگذاری شده که این میزان بیش از ۲ و نیم برابر مصرف برق این استان است.
زندیه وکیلی افزود: تاکنون بیش از ۱۸۰ مگاوات پنل خورشیدی در استان مرکزی نصب شده که تولید ۵۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در سال گذشته و یک هزار و ۷۰۰ مگاوات در سال جاری و ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات در سال ۱۴۰۶ دنبال میشود.
وی با اشاره به ضرورت رفع موانع سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای پاک تاکید کرد: نگاه فرابخشی، آیندهنگر و غیرعامل به موضوع انرژی، یک الزام ملی برای عبور از چالشهای موجود است و باید در دستور کار همه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
استاندار مرکزی بیان کرد: احداث نیروگاههای خورشیدی باید به یکی از الزامات ساختمانهای جدیدالاحداث در استان مرکزی تبدیل شود تا علاوه بر تأمین بخشی از برق مصرفی ساختمانها، فشار بر شبکه سراسری نیز کاهش یابد.
وی گفت: انتظار میرود شهرداریها و نظام مهندسی استان نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط الزامآور برای نصب پنلهای خورشیدی در ساختمانهای جدید اقدام کنند.
زندیه وکیلی تاکید کرد: رفع موانع اداری و اقتصادی پیش روی طرحهای نیروگاههای خورشیدی باید بهصورت جدی دنبال شود.
وی افزود: با بهرهبرداری از نیروگاه های خورشیدی و توسعه سیاستهای الزامآور در حوزه انرژی پاک، استان مرکزی در آینده نهتنها با چالش کمبود برق مواجه نخواهد بود بلکه به یکی از قطبهای تولید انرژی پاک در کشور تبدیل خواهد شد.
توسعه انرژی خورشیدی در صنایع استان مرکزی تسریع شود
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صنایع این استان باید با سرعت بیشتری به سمت احداث نیروگاههای خورشیدی حرکت کنند تا ضمن کاهش ناترازی انرژی، از بروز قطعی برق در فصل تابستان جلوگیری شود.
سید محمد جمالیان افزود: استان مرکزی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه نیروگاههای خورشیدی جزو استانهای پیشرو و برتر کشور است و این موفقیت حاصل تلاش و همراهی مسئولان و دستگاههای اجرایی استان می باشد.
وی تصریح کرد: با وجود اقدامات مطلوب انجامشده در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، به دلیل ناترازی انرژی و همچنین شرایط خشکسالی، هنوز بخشی از مشکلات موجود جبران نشده و ضرورت دارد توسعه نیروگاههای خورشیدی با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی ادامه داد: در کنار توسعه زیرساختهای تولید انرژی، اصلاح الگوی مصرف و صرفهجویی در مصرف انرژی نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد، چرا که کشور همچنان با مسئله ناترازی انرژی مواجه است و این شرایط همکاری همه بخشها را میطلبد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: صنایع این استان در حوزه استفاده از انرژی خورشیدی به میزان مورد انتظار پیشرفت نداشتهاند و با وجود پیشرو بودن مرکزی در این حوزه، برخی صنایع بزرگ از جمله صنعت آلومینیوم باید با سرعت بیشتری تعهدات خود را در زمینه احداث نیروگاههای خورشیدی عملیاتی کنند.
جمالیان تاکید کرد: اقدامات اولیه در برخی واحدهای صنعتی انجام شده و پیشبینی میشود امسال اتفاقات خوبی در این بخش رقم بخورد، اما لازم است روند اجرای طرحها تسریع شود تا در فصل تابستان، بهویژه در مرداد و شهریور، شاهد قطعی برق صنایع استان نباشیم.
وی افزود: شهرکهای صنعتی استان مرکزی نیز باید توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را در دستور کار قرار دهند و بسیاری از صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی اراک نیز اجرای این طرحها را آغاز کردهاند و آنچه اهمیت دارد افزایش سرعت اجرای پروژهها است.
وی ادامه داد: اگرچه دولت وظیفه تأمین انرژی را برعهده دارد، اما تا زمان رفع کامل ناترازیها، همراهی مردم در مدیریت مصرف میتواند نقش مؤثری در کاهش قطعی برق و عبور از شرایط فعلی داشته باشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به حمایتهای پیشبینیشده در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در بخش کشاورزی و صنایع، تسهیلات و حمایتهای لازم در بودجه در نظر گرفته شده و دولت مکلف شده این حمایتها را با سرعت بیشتری اجرایی کند.
وی تصریح کرد: استفاده از انرژی خورشیدی برای چاههای کشاورزی، توسعه سامانههای نوین آبیاری و حرکت از روشهای سنتی به سمت کشاورزی مکانیزه از ضرورتهای جدی کشور در شرایط کمآبی و خشکسالی است.
جمالیان افزود: توسعه گلخانهها و روشهای نوین کشاورزی نیز نیازمند حمایت دولت و ایجاد انگیزه برای کشاورزان است تا با حرکت به سمت فناوریهای جدید، بهرهوری در بخش کشاورزی و صنعت افزایش یابد.
بهرهبرداری از یک هزار و ۱۴۰ نیروگاه خورشیدی در استان مرکزی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تحقق کامل هدف سال اول میثاق نامه ملی احداث پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی خبر داد و گفت: اکنون در سال دوم این برنامه، ۶۹ نیروگاه با عملکرد ۱۳۶ مگاوات در مدار بهرهبرداری قرار دارد و روند توسعه انرژی پاک در استان شتاب گرفته است.
محمود محمودی با اشاره به جزئیات پیشرفت طرحهای خورشیدی در استان مرکزی افزود: بر اساس میثاق نامه سه ساله احداث نیروگاههای خورشیدی به ظرفیت پنج هزار مگاوات، هدفگذاری سالهای اول تا سوم به ترتیب ۵۰۰، یک هزار و ۸۰۰ و ۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات تعیین شده بود که خوشبختانه سهم استان در سال اول به طور کامل محقق شد و اکنون در سال دوم، مسیر تحقق اهداف با قدرت دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی بیان کرد: هماکنون یک هزار و ۱۴۰ ساختگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۶۳۶ مگاوات در استان در حال بهرهبرداری است و برای دستیابی به هدف ۱۸۰۰ مگاواتی سال دوم، تاکنون ۶۹ واحد جدید با عملکرد قابل توجه ۱۳۶ مگاوات به شبکه سراسری متصل شدهاند.
محمودی با اشاره به به توسعه نیروگاههای خورشیدی در مدارس گفت: ۷۴ توافقنامه به ظرفیت یک هزار و ۸۰ کیلووات برای احداث نیروگاه در مدارس منعقد شده که بر این اساس، عملیات اجرایی ۷ مدرسه با ظرفیت ۹۰ کیلووات در دست احداث است و ۱۱ مدرسه دیگر با ظرفیت ۱۲۵ کیلووات به بهرهبرداری رسیده است.
وی اضافه کرد: همچنین در مجموع ۱۵۸ اداره و بانک استان مرکزی با احداث نیروگاه خورشیدی به شبکه برق متصل شدهاند که سهم تولید این بخش ۲.۹ مگاوات است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی، توسعه نیروگاههای خورشیدی را راهبردی اساسی برای کاهش ناترازی انرژی و تأمین برق پایدار دانست و افزود: با تداوم این روند و جلب مشارکت بخشهای خصوصی، اداری و آموزشی، استان مرکزی سهم مؤثری در تحقق برنامه ملی ۵ هزار مگاواتی خواهد داشت.
