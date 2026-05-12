به گزارش خبرنگار مهر، ولیاله بیاتی عصر سه شنبه در آیین بهرهبرداری از نیروگاه های خورشیدی ۶ مگاواتی و یک مگاواتی شهرستان فراهان اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در شرایطی حساس قرار دارد و با وجود فشارهای دشمنان در حوزههای مختلف، ملت ایران با ایستادگی و حضور خود این توطئهها را ناکام گذاشته است.
وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی علاوه بر عرصه نظامی، در حوزههای اعتقادی، رسانهای و سیاسی نیز علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام میکنند.
بیاتی تصریح کرد: این درحالیست که ملت ایران در بزنگاههای تاریخی همواره از انقلاب، کشور و آرمانهای خود دفاع کرده است.
وی ادامه داد: ایران برای دستیابی به توانمندیهای خود هزینههای سنگینی پرداخته و صیانت از این دستاوردها را ضرورتی ملی میداند.
بیاتی تأکید کرد: همه مردم باید متناسب با توان خود در حفظ اقتدار و پیشرفت کشور نقشآفرین باشند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس افزود: زیرساختهای انرژی و نیروگاهی همواره از بخشهای آسیبپذیر در برابر تهدیدها هستند و راهاندازی نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس و پراکنده، اقدامی مؤثر در جهت تقویت تابآوری کشور در حوزه انرژی به شمار میرود.
وی بیان کرد: کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان نیازمند حضور فعال سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در حوزه تولید و زیرساخت است.
بیاتی گفت: سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر نقش مهمی در تقویت امنیت، توسعه و پایداری خدماترسانی به مردم دارد.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس تصریح کرد: توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و پراکنده، اقدامی راهبردی برای کاهش آسیبپذیری زیرساختهای انرژی و تداوم پایدار خدماترسانی در شرایط تهدید به شمار میرود.
وی افزود: با تداوم مقاومت، انسجام ملی و تقویت زیرساختهای کشور، ایران اسلامی این مقطع حساس را نیز با موفقیت و سربلندی پشت سر خواهد گذاشت.
