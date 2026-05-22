به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر جمعه در سفر وزیر نیرو به استان مرکزی برای افتتاح نیروگاه خورشیدی متانول (والمان) به ظرفیت ۱۳۰ مگاوات در ساوه اظهار کرد: استان مرکزی به دلیل میزان تابش مناسب و طول روز از مزیت‌های جدی در حوزه انرژی خورشیدی برخوردار است و باید از این ظرفیت خدادادی بهره‌برداری حداکثری شود.

استاندار مرکزی با بیان اینکه پیک مصرف برق این استان حدود ۱۸۰۰ مگاوات است، گفت: مرکزی با نگاه مسئولیت ملی، برنامه توسعه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی را در دستور کار قرار داده و هدف‌گذاری کرده است تا طی سه سال، سهم مؤثری در عبور کشور از چالش ناترازی برق داشته باشد.

زندیه‌وکیلی ادامه داد: علاوه بر نیروگاه‌های بزرگ مقیاس، توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس نیز پیگیری شده و بخشی از ظرفیت ایجادشده در سال گذشته از محل همین پروژه‌ها تأمین شده است همچنین موضوع سامانه‌های خورشیدی خانگی نیز در برنامه استان مرکزی قرار دارد.

وی با تأکید بر تسهیل روند سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌های مسئول از جمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، فرآیند واگذاری زمین و صدور مجوزها با سرعت بیشتری دنبال می‌شود تا موانع اجرای طرح‌ها به حداقل برسد.

استاندار مرکزی همچنین با اشاره به اهمیت پایداری برق در مناطق کشاورزی، بیان کرد: قطع برق در فصل کار برای کشاورزان خسارت‌بار است و توسعه تولید برق خورشیدی می‌تواند به افزایش تاب‌آوری شبکه و کاهش محدودیت‌ها کمک کند.

وی تاکید کرد: استمرار حمایت‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان مرکزی مورد توجه ویژه قرار گیرد.