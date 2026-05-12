به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام تعدادی از تسلیحات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکای صهیونی، در تاریخ چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ در مجاورت رادار خبر داد و تأکید کرد: انفجارها در این بازه زمانی کنترل‌شده بوده و جای نگرانی نیست.



فرماندار شهرستان بوشهر ادامه داد: با عنایت به ضرورت پاک‌سازی و تأمین ایمنی مناطق پایگاه هوایی، عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام تعدادی از تسلیحات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکایی صهیونی در دستور کار تیم‌های خنثی‌سازی قرار گرفته است.