  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۸

فرماندار دشتی: کشاورزان پای کار تأمین نیازهای مردم هستند

فرماندار دشتی: کشاورزان پای کار تأمین نیازهای مردم هستند

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: با وجود همه سختی‌ها، خسارت‌های ناشی از سیل و بارش تگرگ، کشاورزان اجازه ندادند تأمین محصولات مورد نیاز مردم با مشکل مواجه شود که این اقدام شایسته تجلیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در بازدید از روند برداشت محصولات جالیزی در منطقه دشت پلنگ اظهار کرد: کشاورزان این منطقه با وجود همه دشواری‌ها و مشکلات موجود، با جدیت پای کار مردم بودند و اجازه ندادند سفره مردم با مشکل مواجه شود که این تلاش‌ها شایسته تقدیر و تشکر است.

وی افزود: سطح زیر کشت محصولات جالیزی در شهرستان دشتی حدود ۸۰۰ هکتار است که امسال به دلیل وقوع سیل و بارش تگرگ، سطح برداشت به حدود ۳۰۰ هکتار کاهش یافته است.

فرماندار دشتی ادامه داد: با وجود این خسارت‌ها، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تن محصول از این مزارع برداشت و روانه بازار شود.

مقاتلی با اشاره به جایگاه مهم دشت پلنگ در بخش کشاورزی اظهار کرد: منطقه دشت پلنگ یکی از قطب‌های مهم کشاورزی شهرستان دشتی و استان بوشهر است و نقش مهمی در تأمین بازار و سفره‌های مردم دارد.

کد مطلب 6828177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه