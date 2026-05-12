فرماندار دشتی: کشاورزان پای کار تأمین نیازهای مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در بازدید از روند برداشت محصولات جالیزی در منطقه دشت پلنگ اظهار کرد: کشاورزان این منطقه با وجود همه دشواری‌ها و مشکلات موجود، با جدیت پای کار مردم بودند و اجازه ندادند سفره مردم با مشکل مواجه شود که این تلاش‌ها شایسته تقدیر و تشکر است.



وی افزود: سطح زیر کشت محصولات جالیزی در شهرستان دشتی حدود ۸۰۰ هکتار است که امسال به دلیل وقوع سیل و بارش تگرگ، سطح برداشت به حدود ۳۰۰ هکتار کاهش یافته است.



فرماندار دشتی ادامه داد: با وجود این خسارت‌ها، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تن محصول از این مزارع برداشت و روانه بازار شود.



مقاتلی با اشاره به جایگاه مهم دشت پلنگ در بخش کشاورزی اظهار کرد: منطقه دشت پلنگ یکی از قطب‌های مهم کشاورزی شهرستان دشتی و استان بوشهر است و نقش مهمی در تأمین بازار و سفره‌های مردم دارد.