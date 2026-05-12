حجت‌الاسلام علیرضا قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مسئله جوانی جمعیت اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب سال‌ نسبت به خطر کاهش جمعیت و پیری جامعه هشدار دادند و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرهنگ‌سازی و جهاد تبیین در حوزه فرزندآوری هستیم.

وی با بیان اینکه نگاه اسلام به خانواده، نگاهی حیات‌بخش و تمدن‌ساز است، افزود: خانواده پرجمعیت، خانواده‌ای سرشار از امید، نشاط، عاطفه و پویایی است و برخلاف تبلیغات غلط دشمن، فرزند نه مانع پیشرفت بلکه عامل برکت و انگیزه در زندگی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: متأسفانه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌های فرهنگی و رسانه‌ای تلاش کردند سبک زندگی فردگرایانه و رفاه‌زدگی را جایگزین فرهنگ اصیل خانواده ایرانی ـ اسلامی کنند؛ در حالی که جامعه‌ای که به سمت کاهش جمعیت حرکت کند، در آینده با بحران‌های جدی اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی روبه‌رو خواهد شد.

قنبری با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از جوانان برای تشکیل خانواده و فرزندآوری تصریح کرد: مسئله جمعیت فقط با ارائه تسهیلات حل نمی‌شود؛ هرچند حمایت‌های اقتصادی بسیار مهم است، اما آنچه بیش از همه نیاز داریم، تغییر نگرش و امیدآفرینی در جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها، فعالان فرهنگی، روحانیون، معلمان و نخبگان اجتماعی باید با تبیین صحیح و امیدبخش، زیبایی‌های فرزندآوری و آثار مثبت آن را برای مردم تبیین کنند و اجازه ندهند فضای ناامیدی و نگرانی بر ذهن جوانان غلبه کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به برنامه‌های هفته جمعیت از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی در استان گفت: برگزاری کارگاه های تبیینی جمعیت و فرزندپروری، تولید محتوای رسانه‌ای، جلسات مشاوره خانواده و استفاده از ظرفیت مبلغان و فعالان فرهنگی از جمله برنامه‌هایی است که در این هفته دنبال می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: اگر امروز برای مسئله جمعیت تصمیم جدی نگیریم، فردا دیر خواهد بود. جوانی جمعیت، تضمین‌کننده اقتدار، پیشرفت و آینده روشن ایران اسلامی است و همه باید در این مسیر احساس مسئولیت کنیم.