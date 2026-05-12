  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۶

مدیرکل تبلیغات سمنان: کارزار رسانه‌ای برای نجات جمعیت استان اجرا شد

مدیرکل تبلیغات سمنان: کارزار رسانه‌ای برای نجات جمعیت استان اجرا شد

سمنان- مدیرکل تبلیغات اسلامی سمنان از اجرای کارزار رسانه‌ای برای نجات جمعیت استان خبر داد و گفت: اگر امروز برای این مسئله تصمیم جدی نگیریم، فردا جامعه با بحران جدی روبه‌رو خواهد شد.

حجت‌الاسلام علیرضا قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مسئله جوانی جمعیت اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب سال‌ نسبت به خطر کاهش جمعیت و پیری جامعه هشدار دادند و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرهنگ‌سازی و جهاد تبیین در حوزه فرزندآوری هستیم.

وی با بیان اینکه نگاه اسلام به خانواده، نگاهی حیات‌بخش و تمدن‌ساز است، افزود: خانواده پرجمعیت، خانواده‌ای سرشار از امید، نشاط، عاطفه و پویایی است و برخلاف تبلیغات غلط دشمن، فرزند نه مانع پیشرفت بلکه عامل برکت و انگیزه در زندگی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: متأسفانه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌های فرهنگی و رسانه‌ای تلاش کردند سبک زندگی فردگرایانه و رفاه‌زدگی را جایگزین فرهنگ اصیل خانواده ایرانی ـ اسلامی کنند؛ در حالی که جامعه‌ای که به سمت کاهش جمعیت حرکت کند، در آینده با بحران‌های جدی اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی روبه‌رو خواهد شد.

قنبری با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از جوانان برای تشکیل خانواده و فرزندآوری تصریح کرد: مسئله جمعیت فقط با ارائه تسهیلات حل نمی‌شود؛ هرچند حمایت‌های اقتصادی بسیار مهم است، اما آنچه بیش از همه نیاز داریم، تغییر نگرش و امیدآفرینی در جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها، فعالان فرهنگی، روحانیون، معلمان و نخبگان اجتماعی باید با تبیین صحیح و امیدبخش، زیبایی‌های فرزندآوری و آثار مثبت آن را برای مردم تبیین کنند و اجازه ندهند فضای ناامیدی و نگرانی بر ذهن جوانان غلبه کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به برنامه‌های هفته جمعیت از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی در استان گفت: برگزاری کارگاه های تبیینی جمعیت و فرزندپروری، تولید محتوای رسانه‌ای، جلسات مشاوره خانواده و استفاده از ظرفیت مبلغان و فعالان فرهنگی از جمله برنامه‌هایی است که در این هفته دنبال می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: اگر امروز برای مسئله جمعیت تصمیم جدی نگیریم، فردا دیر خواهد بود. جوانی جمعیت، تضمین‌کننده اقتدار، پیشرفت و آینده روشن ایران اسلامی است و همه باید در این مسیر احساس مسئولیت کنیم.

کد مطلب 6828179

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه