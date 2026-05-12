به گزارش خبرنگار مهر، با حضور محمد خلج عصر امروز سهشنبه، حجتالاسلام ماجد منابی به عنوان سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان خوزستان معرفی شد.
دستیار دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در این نشست با گرامیداشت ایثار و روحیه مقاوم مردم خوزستان در دوران دفاع مقدس و سالهای پس از آن اظهار کرد: خوزستان استانی سرشار از ظرفیتهای انسانی، فرهنگی و اجتماعی است که میتواند در مسیر توسعه فرهنگی کشور نقش مهمی ایفا کند.
خلج افزود: با وجود برخی محرومیتها، این استان از توانمندیهای فراوانی برخوردار است و با تلاش مشترک و همدلی میتوان زمینه شکوفایی هرچه بیشتر آن را فراهم کرد.
وی با اشاره به جایگاه مهم خوزستان در نقشه فرهنگی کشور ادامه داد: توسعه زیرساختهای فرهنگی و کتابخانهای در این استان از ضرورتهای جدی است و با همراهی نیروهای دلسوز، خیرین و نهادهای مسئولیت اجتماعی میتوان فاصله میان ظرفیتهای موجود و وضعیت مطلوب فرهنگی را کاهش داد.
دستیار دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در پیشبرد مأموریتهای این نهاد گفت: نهاد کتابخانههای عمومی کشور با بیش از هفت هزار و ۵۰۰ نیروی انسانی فعالیت میکند و برنامهریزی دقیق برای جذب و پرورش نیروهای جوان، توانمند و متعهد از اولویتهای مهم این مجموعه است.
وی بیان کرد: نهاد کتابخانههای عمومی یک نهاد خدمتمحور است و تقویت امید و تابآوری اجتماعی از مهمترین مأموریتهای آن به شمار میرود.
خلج افزود: کتاب و کتابخوانی میتواند نقش مؤثری در گسترش آگاهی، ایجاد آرامش و افزایش امید در جامعه داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهایی مانند کتابخانههای سیار، میزهای خدمت فرهنگی و مشارکتهای مردمی تصریح کرد: استفاده از این ظرفیتها میتواند در تحقق عدالت فرهنگی و دسترسی برابر مردم به منابع دانشی نقش مهمی ایفا کند.
