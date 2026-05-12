۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

بازگشت پرندگان شکاری پس از تیمار و درمان به طبیعت دورود

دورود - پرندگان شکاری پس از تیمار و درمان به طبیعت شهرستان دورود بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سه بهله پرنده شکاری عقاب شاهی، سارگپه و دلیجه پس از مدتی تیمار و درمان و اطمینان از سلامتی کامل آنها در طبیعت شهرستان دورود رهاسازی شدند.

این پرندگان که به دلایلی توانایی پروازکردن را نداشتند توسط «بهلولی» مدیر خانه تیمار حیات‌وحش پس از مدتی تیمار و مداوا، و اطمینان از سلامتی کامل آنها در زیستگاه‌های شهرستان دورود رهاسازی شدند.

اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان دورود ضمن تقدیر و تشکر از مدیر خانه تیمار حیات‌وحش، از دوستداران محیط‌زیست درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلفات زیست‌محیطی با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.

