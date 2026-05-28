شهروند ملاردی سارگپه زخمی را نجات داد

سعید شهند، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تحویل یک بهله پرنده شکاری از نوع سارگپه که توسط یک شهروند دوستدار طبیعت پیدا شده بود، خبر داد و گفت: این پرنده برای مداوا به مرکز بازپروری پارک پردیسان منتقل شده است.

شهند در ادامه اظهار داشت: یک شهروند دوستدار طبیعت، یک بهله پرنده شکاری از نوع سارگپه را پیدا و به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد تحویل داد.

وی افزود: این پرنده برای مداوا به مرکز بازپروری پارک پردیسان منتقل شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد با قدردانی از اقدام مسئولانه این شهروند، از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه حیوان یا پرنده زخمی، مراتب را سریعاً به نزدیکترین اداره محیط زیست یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.