بیماران حتی بدون بیمه هم در جنگ تحت پوشش بودند

سعید جوانشیر، معاون بیمه و خدمات سلامت استان البرز، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، اظهار کرد: در روزهای جنگ، همکاران ما تلاش کردند تا کوچکترین وقفهای در ارائه خدمات بیمهای به مردم ایجاد نشود و تمامی سامانههای بیمه سلامت بر بستر شبکه داخلی فعال باقی ماند.
وی افزود: با وجود پایداری سامانهها، برای شرایط احتمالی اختلال نیز پیشبینیهای لازم انجام شد تا اگر خدمات الکترونیکی با مشکل مواجه شد، نسخهها و اسناد درمانی به صورت کاغذی پذیرش و خدمات درمانی بدون توقف به مردم ارائه شود.
معاون بیمه و خدمات سلامت استان البرز بیان کرد: حتی افرادی که فاقد بیمه بودند، در صورت مراجعه برای بستری، خدمات آنان به صورت بیمهای محاسبه و پوشش داده شد تا دغدغهای برای دریافت خدمات درمانی نداشته باشند.
فعالیت شبانهروزی برای تأیید داروها
جوانشیر با اشاره به خدمات دارویی ارائهشده در این ایام گفت: یکی از مهمترین اقدامات، تأیید الکترونیکی داروها بود که همکاران ما تا ساعت ۱۲ شب و حتی یک بامداد، به صورت غیرحضوری و از منزل، تأییدیههای دارویی مردم را انجام میدادند.
وی ادامه داد: بیش از ۸۵ درصد تأییدیههای دارویی بدون نیاز به مراجعه حضوری و به شکل الکترونیکی انجام شد که نقش مهمی در کاهش مراجعات و تسهیل دریافت خدمات داشت.
استقرار ناظران بیمه در بیمارستانها
معاون بیمه و خدمات سلامت استان البرز با تأکید بر استمرار حضور میدانی کارکنان این مجموعه عنوان کرد: ناظران بیمه در بیمارستانها مستقر بودند و همکاران ما در تمامی بخشها به صورت مستمر خدماترسانی کردند.
وی درباره برپایی ایستگاه نمادین در اجتماع مردمی دفاع از وطن نیز گفت: هدف از ایجاد این ایستگاه، نمایش حضور و آمادگی دستگاههای اجرایی در کنار مردم بود تا شهروندان اطمینان داشته باشند که سیستم اداری و خدماتی کشور در هر شرایطی پای کار مردم و وطن ایستاده است.
