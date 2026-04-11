 وال استریت ژورنال: ایران همچنان هزاران موشک در اختیار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشت که برآوردهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که ایران همچنان هزاران موشک بالستیک در اختیار دارد و قادر است سکوهای پرتاب ذخیره شده در زیر زمین را دوباره فعال کند.

این روزنامه افزود که این برآوردها همزمان با تلاش‌های آمریکا برای مهار تنش و گشایش مسیرهای استراتژیک در منطقه از جمله تنگه هرمز و همچنین کاهش خطرات هدف قرار گرفتن نیروهای آمریکایی و متحدانش صورت می‌گیرد.

تلاش های آمریکا برای کاهش تنش در منطقه پس از آن صورت گرفت که رنامه‌ریزی این کشور در ایران برای تغییر حاکمیت از طریق عملیات نظامی همزمان با شورش‌های داخلی، گرچه به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و هزاران نفر از مردم ایران منجر شد،اما با مقاومت مردم و حاکمیت کشور با شکست مواجه شد و منافع نظامی، اقتصادی و راهبردی آمریکا در منطقه به شدت آسیب دیده و بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران علاوه بر فشارهای اقتصادی به آمریکا با فشارهای بین المللی علیه این کشور همراه شد.

وال استریت ژورنال در این گزارش به نقل از مقامات آمریکایی می‌افزاید که نگرانی‌هایی وجود دارد که تهران از دوره آرامش برای بازسازی بخشی از توانایی‌های موشکی خود استفاده کند.

اصلاح سریع سکوهای پرتاب زیرزمینی

این روزنامه گزارش داد که ایران همچنان قادر به فعال‌سازی مجدد سکوهای پرتاب موشک ذخیره شده در شهرهای موشکی زیرزمینی است. بر اساس این گزارش بخشی از این سکوها تخریب شده در اثر حملات آمریکایی صهیونیستی طی ۴۰ روز گذشته، قابل تعمیر یا استخراج از مکان‌های مستحکم هستند، که به ایران فضایی برای بازسازی تدریجی توانایی‌های موشکی خود می‌دهد.

این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی و صهیونیستی گزارش داد که ایران تنها از نیمی از ذخایر موشکی ایران در طول جنگ استفاده کرده است و در حال حاضر هزاران موشک بالستیک میان‌برد و کوتاه‌ برد در اختیار دارد که می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

وال استریت همچنین مدعی شده است که ایران نیمی از پهپادهای تهاجمی خود را در اختیار دارد و تهران احتمالا برای جبران بخشی از خسارات خود، حمایت فنی از روسیه دریافت کند.

ایران قادر به بازسازی توانمندی موشکی خود است

این روزنامه همچنین به موشک‌های کروز ایران اشاره و تاکید کرد که در صورت فروپاشی مسیر مذاکرات، این موشک ها می‌توانند برای هدف قرار دادن ناوبری یا سایت‌های نظامی در خلیج فارس استفاده شوند.

این در حالی است که پیت هگست وزیر جنگ آمریکا مدعی شده بود که برنامه موشکی ایران عملاً نابود شده و زیرساخت عملیاتی سیستم‌های پرتاب به شدت آسیب دیده است. گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا ارزیابی متفاوتی ارائه می‌دهند، این گزارش ها معتقدند که ایران همچنان قادر به بازسازی بخش زیادی از توانایی‌های خود است.

کنت پولاک، تحلیلگر سابق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا به این روزنامه گفت که ایران توانایی قابل توجهی در نوآوری و بازسازی سریع نیروهای خود نشان داده است و این کشور همچنان یک رقیب پیچیده در منطقه باقی می‌ماند.

وال استریت ژورنال به نقل از منابع صهیونیستی گزارش داد که ایران همچنان هزاران موشک میان‌برد در اختیار دارد. این در حالی است که عملیات آمریکا و رژیم صهیونیستی بر حملات هوایی گسترده برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های موشکی ایران، از جمله انبارهای مهمات، سایت‌های تولید و تأسیسات فرماندهی، متکی بود.