۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۲۲

پس‌لرزه‌های جنگ ایران؛ تورم آمریکا به بالاترین سطح از می ۲۰۲۳ رسید

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از افزایش تورم در آمریکا به دلیل جنگ‌افروزی این کشور علیه ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی بی اس نیوز گزارش داد که تورم در آمریکا در ماه آوریل به بالاترین سطح خود از می ۲۰۲۳ تاکنون رسیده است.

در این گزارش آمده است، علت افزایش تورم در آمریکا هزینه های مربوط به انرژی در پی جنگ افروزی علیه ایران است.

روزنامه فایننشال تایمز نیز گزارش داده بود، جنگ ترامپ علیه ایران صدها میلیارد دلار خسارت به اقتصاد آمریکا وارد آورده است. حجم این هزینه های مالی به قدری زیاد است که نمی توان آنها را تا ابد پنهان کرد.

در این گزارش آمده است، قیمت بنزین در آمریکا نزدیک به شش دلار شده و ممکن است رکورد بزند. آمریکایی ها ۳۵ میلیارد دلار بیشتر برای خرید بنزین و سوخت از ابتدای جنگ علیه ایران پرداخت کرده اند.

بر اساس این گزارش، قیمت سوخت هواپیماها بیش از ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده که در نتیجه باعث افزایش قیمت بلیط ها و تسریع ورشکستی شرکت اسپریت ایرلاینز شده است.

پیشتر نیز سناتور «باب داف» (Bob Duff) رهبر اکثریت سنا در ایالت کانکتیکات آمریکا روز دوشنبه از حیف و میل دارایی ها و اموال آمریکایی ها از سوی ترامپ و کابینه اش در جنگ افروزی علیه ایران به شدت انتقاد کرد.

