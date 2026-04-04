نیویورک تایمز: سکوهای موشکی ایران ساعاتی پس از بمباران عملیاتی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت که سکوهای پرتاب موشک ایران با وجود بمباران، به سرعت تأسیسات موشکی خود را دوباره فعال میکنند.
این گزارش با اشاره به ابهام در مورد صداقت گفته های مسئولان آمریکایی در زمینه میزان تخریب توانمندی های موشکی ایران نوشت که نیروهای مسلح ایران پناهگاههای موشکی و تونلهای زیرزمینی حفر کردهاند که گرچه مورد بمباران های آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفتهاند، اما ظرف چند ساعت پس از حمله، دوباره به کار می افتند.
بر اساس این گزارش آمریکایی، ایران مقدار زیادی از موشکها و پرتابگرهای متحرک خود را حفظ کرده است.
آژانسهای اطلاعاتی آمریکا در همین رابطه در خصوص توانایی واشنگتن برای نابودی قابلیتهای موشکی ایران ابراز تردید کرده و افزودند که ارزیابیهای دقیق از قابلیتهای کنونی، نامشخص است.
اطلاعات کنونی نشان داد که برآوردهای آمریکا از تعداد سکوهای پرتاب موشک ایران قبل از جنگ دقیق نبود و شهرها و سیلوهای زیرزمینی موشکی با وجود اینکه در ابتدا آسیب دیده به نظر میرسیدند، اما از کار نیفتادند و ایران دوباره شلیک موشک از آنها را از سر گرفته است.
این گزارشها در حالی منتشر میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تهدید کرده بود که در هفتههای آینده ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد. وی مدعی ادامه روند نابودی سکوهای موشکی در ایران شد، اما واقعیت میدانی و گزارشهای اطلاعاتی خلاف این ادعا را ثابت میکند، زیرا ایران با هدف قرار دادن عمق سرزمینهای اشغالی فلسطین و پایگاههای آمریکایی در منطقه، به مقابله با تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه میدهد.
