تشریح وضعیت ترافیکی و جوی در جاده های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، در تشریح وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، گفت: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه کرج–تهران حدفاصل استاندارد تا پل کلاک و محدوده گرمدره نیز ترافیک نیمه‌سنگین وجود دارد.

وی افزود: در آزادراه ساوه–تهران محدوده دهشاد ترافیک سنگین است، اما در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت تردد به صورت روان جریان دارد.

محبی با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی گفت: این محورها در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

جانشین پلیس راه فراجا همچنین درباره محورهای مسدود اظهار کرد: محور قدیم بستان‌آباد–میانه در محدوده قره‌چمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین شامل قره‌چمن–کوهسالار علیا–سه‌راهی ترکمانچای–راه روستایی چپقلو–میانه و همچنین قره‌چمن–راه فرعی هشترود–میانه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: محور پاتاوه–دهدشت به عنوان محور غیرشریانی مسدود است و همچنین محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت) و وازک–بلده نیز به دلیل انسداد فصلی مسدود هستند.