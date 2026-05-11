  1. استانها
  2. البرز
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

۵ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای کرج - قزوین

۵ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای کرج - قزوین

کرج - برخورد چهار خودرو در آزادراه کرج ـ قزوین پنج مصدوم برجا گذاشت و مصدومان توسط اورژانس به بیمارستان شهید مدنی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ برخورد زنجیره‌ای چهار خودرو در آزادراه کرج ـ قزوین موجب مصدومیت پنج نفر شد و نیروهای اورژانس با اعزام سه آمبولانس به محل حادثه، مصدومان را به بیمارستان منتقل کردند.

حادثه برخورد چهار دستگاه خودرو شامل پراید، پژو، کامیون و کوئیک در لاین شمالی آزادراه کرج ـ قزوین، محدوده تیر ۴۵۷ به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

این حادثه ساعت ۱۰:۱۱ رخ داد و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند تا عملیات امدادرسانی و انتقال مصدومان را انجام دهند.

در این سانحه رانندگی، پنج نفر شامل سه خانم و دو آقا مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به انتقال یافتند.

گزارش‌ها حاکی است شدت برخورد خودروها باعث ایجاد ترافیک مقطعی در این محور پرتردد شد و بررسی علت دقیق وقوع حادثه از سوی عوامل پلیس راه ادامه دارد.

کد مطلب 6826816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها