به گزارش خبرگزاری مهر؛ برخورد زنجیره‌ای چهار خودرو در آزادراه کرج ـ قزوین موجب مصدومیت پنج نفر شد و نیروهای اورژانس با اعزام سه آمبولانس به محل حادثه، مصدومان را به بیمارستان منتقل کردند.

حادثه برخورد چهار دستگاه خودرو شامل پراید، پژو، کامیون و کوئیک در لاین شمالی آزادراه کرج ـ قزوین، محدوده تیر ۴۵۷ به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

این حادثه ساعت ۱۰:۱۱ رخ داد و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند تا عملیات امدادرسانی و انتقال مصدومان را انجام دهند.

در این سانحه رانندگی، پنج نفر شامل سه خانم و دو آقا مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به انتقال یافتند.

گزارش‌ها حاکی است شدت برخورد خودروها باعث ایجاد ترافیک مقطعی در این محور پرتردد شد و بررسی علت دقیق وقوع حادثه از سوی عوامل پلیس راه ادامه دارد.