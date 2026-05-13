شهردار نیویورک جنگ علیه ایران را علت تورم آمریکا عنوان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهران ممدانی شهردار نیویورک در ایکس نوشت: تورم در بالاترین سطح سه سال گذشته قرار دارد. همه چیز گران‌تر شده است، مواد غذایی، بنزین، مراقبت‌های بهداشتی، بلیط هواپیما.

وی افزود: محاسبه ساده است. هر دلار آمریکایی که در خارج از کشور برای جنگ هزینه می‌شود، دلاری است که می‌توانست در داخل کشور برای پرداخت هزینه یک زندگی شرافتمندانه خرج شود. وقت آن رسیده که معادله را تغییر دهیم.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از افزایش تورم در آمریکا به دلیل جنگ‌افروزی این کشور علیه ایران است.

شبکه سی بی اس نیوز گزارش داد که تورم در آمریکا در ماه آوریل به بالاترین سطح خود از می ۲۰۲۳ تاکنون رسیده است.

در این گزارش آمده است، علت افزایش تورم در آمریکا هزینه های مربوط به انرژی در پی جنگ افروزی علیه ایران است.