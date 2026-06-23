انتقاد شدیداللحن شهردار نیویورک از لابی صهیونیستی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، زهران ممدانی شهردار نیویورک در ادامه انتقادات تندش علیه لابی صهیونیستی موسوم به آیپک گفت: ما درباره شرایطی صحبت می کنیم که در آن کودکان روزانه کشته می شود. بیش از هزار فلسطینی به دست ارتش اسرائیل از زمان به اصطلاح آتش بس جان خود را از دست داده اند.

وی اضافه کرد: زمانی که از آیپک صحبت می کنم درباره تشکیلاتی حرف می زنم که از این شرایط حمایت کرده و مانع هر تلاشی برای تأمین امنیت مردم نه فقط در فلسطین بلکه در اکثر مناطق جهان می شود. این شرایط غیر اخلاقی بوده و من هرگز آن را نخواهم پذیرفت.

ممدانی بیان کرد: آنها معمولا از طریق کمک های مالی مستقیم همان طور که در نیویورک می بینیم از این شرایط حمایت می کنند؛ پول هایی که مستقیما از کمیته امور عامه آمریکایی صهیونیستی و دیگر نهادهای صوری دیگر می آمد.باید اسامی افرادی که باعث به وجود آمدن این حجم از کشتار و ویرانی شده اند اعلام شود.

ممدانی پیشتر نیز اعضای آیپک را وحشی خوانده بود.