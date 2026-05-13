به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی افزود: روز به روز بر تعداد مدارس در حال بازسازی اضافه میشود و شاید اکنون این عدد بسیار بیشتر از گذشته باشد. مدارسی هم که قرار است بهصورت ۱۰۰ درصد بازسازی شوند، مراحل اجرایی آنها در حال انجام است.
وی ادامه داد: مشارکتهای بسیار زیادی در بازسازی مدارس صورت گرفته است. از جمله چند روز قبل، یک مجموعه بزرگ و مؤسسه خیریه کوثر از ترکیه مبالغ بسیار هنگفتی برای کمک به ساخت مدرسه در میناب جمعآوری کرده بودند که ما نیز از این اقدام استقبال کردیم و پیگیر اجرای کارها هستیم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مشارکت خیرین و مردم در این حوزه بینظیر است، تصریح کرد: از این بابت جای هیچ نگرانی وجود ندارد.
کاظمی درباره هیاتامنایی شدن مدارس دولتی اظهار کرد: برای همه مدارس برنامه داریم تا به منظور پشتیبانیهای مالی و کمکهایی که میتوان از بیرون جذب کرد، از ظرفیتهای محله و منطقه استفاده شود. بر همین اساس، برنامهریزی کردهایم هیاتامنایی شکل بگیرد تا این ظرفیتها در اختیار مدارس قرار گیرد.
وی ادامه داد: دهیار یک روستا، شورای روستا، امام جماعت مسجد، بسیج محله، افرادی که تمکن مالی خوبی دارند یا صاحبنظر علمی هستند، میتوانند ظرفیتهای بیشتری در اختیار مدرسه قرار دهند. قرار است این الگوی جدید هیاتامنایی به همه مدارس کشور تسری پیدا کند تا این ظرفیت عظیم مردمی در سراسر کشور در اختیار آموزش قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح شامل مدارس مناطق محروم نیز میشود، گفت: اصل این طرح نیز همین است. مدارس هیاتامنایی در ایده جدیدی که در شورای عالی مطرح و پیگیری میکنیم، قرار است از ظرفیت محله، منطقه و شهر برای ارتقای امکانات و وضعیت مدارس در سراسر کشور استفاده کنند. این طرح مختص مدارس خاص نیست.
کاظمی تأکید کرد: هیچ پولی قرار نیست از کسی دریافت شود و نخستین شرط ما این است که از مدارس هیچ مبلغی دریافت نشود و نباید هم دریافت شود.
وی خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم در راستای کاهش تنوع مدارس، مدارس را یکدست و یکپارچه کنیم.
