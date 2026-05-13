به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در مطلبی نوشت که دو شرکت اسرائیلی ابزارهای فناوری را توسعه داده‌اند که امکان رهگیری کاربران سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک متعلق به ایلان ماسک و تعیین موقعیت و هویت آنها را فراهم می‌کند. هاآرتص می نویسد این اقدام نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد حریم خصوصی، نظارت و استفاده از داده‌ها برای اهداف امنیتی و اطلاعاتی ایجاد کرده است.

این تحقیق مدعی شده است که این ابزارها به طور انحصاری به نهادهای حاکمیتی و امنیتی رژیم صهیونیستی به عنوان ابزاری برای «مبارزه با تروریسم»، «قاچاق مواد مخدر»، «نظارت بر مرزهای دریایی» و «شبکه‌های قاچاق» به بازار عرضه می‌شوند.

استارلینک یکی از مهم ترن سیستم‌های اینترنت ماهواره‌ای در جهان است که بر پایه بیش از 8 هزار ماهواره با مدار پایین که توسط شرکت «اسپیس ایکس» متعلق به ایلان ماسک به فضا پرتاب شده‌اند، متکی است و اتصال اینترنت را در مناطق دورافتاده و جدا از زیرساخت‌های سنتی ارتباطات فراهم می‌کند.

در سال‌های اخیر، این سرویس به ابزاری کلیدی برای معترضان و مخالفان سیاسی در کشورهای مختلف تبدیل شده است.

این تحقیق می افزاید که یکی از شرکت‌ها، شرکت صهیونیستی «تارگ تیم» (TargeTeam) است که در قبرس فعالیت می‌کند، این شرکت سیستمی به نام «Stargetz» را تولید کرده که بر اساس مواد بازاریابی داخلی می‌تواند حدود یک میلیون دستگاه استارلینک را در نقاط مختلف جهان نظارت کند.

شرکت اسرائیلی «رایزون» (Rayzone) دیگر شرکت صهیونیستی است که توانایی های مشابهی را در قالب تحلیل ابَر داده‌ها به بازار عرضه می‌کند.

به نوشته هاآرتص، سیستم استارگتز می‌تواند موقعیت دستگاه‌های ارتباط ماهواره‌ای را شناسایی کند، تعداد دستگاه‌های متصل به هر ایستگاه را رصد کند و تلاش کند هویت کاربران را از طریق شماره تلفن‌های همراه یا حساب‌های مرتبط آنها در شبکه‌های مختلف کشف کند.