به گزارش خبرنگار مهر، ماشالله ایزدی، صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی ، با اشاره به جنگ رمضان، اظهار کرد: مردم استان هر شب با انسجام در صحنه حضور دارند و این نشان از همراه بودن متن جامعه با انقلاب اسلامی است.

وی افزود: بر همین اساس انقلاب ما که ریشه در باورهای دینی و انقلابی دارد به فضل الهی در برابر توطئه‌های دشمن مقاومت کرده و ثمره این صبر، حفظ و صیانت از تمامیت ارضی کشور است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهرکرد، گفت: پیشرفت یک جامعه به اقدامات فرهنگی در آن جامعه بستگی دارد، بر همین اساس در شورای ششم و در جلسات کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهرکرد به طور مستمر به این مهم پرداخته شد.

وی نصب تصاویری در خیابان ۱۷شهریور، ورودی شرق و غرب شهر، و نیز دیوارنویسی، نصب المان‌های سطح شهر و برگزاری جشنواره‌های مختلف،را از جمله اقدامات انجام شده برنامه‌های هفته فرهنگی شهرکرد در این راستا برشمرد.



ایزدی با تاکید بر اینکه روز شهرکرد در پیش رو است، تصریح کرد: امسال شرایط روز شهرکرد با سال‌های گذشته متفاوت است زیرا کشور درگیر جنگ است،براین اساس برنامه های امسال متفاوت از گذشته اجرا خواهدشد.

وی تاکید کرد: سال گذشته برای نخستین بار جشنواره ملی نمد در شهرکرد برگزار شد؛ نمد به نوعی هویت مردم این شهر است و کار با نمد در شهرکرد نهادینه شده است، نمد به عنوان یک منبع درآمد اقتصادی در معیشت مردم تاثیر دارد و مواد اولیه، هنرمندان و هر آنچه برای تولید نمد نیاز است در سطح شهر وجود دارد.

ایزدی اضافه کرد: جشنواره نمد در سال گذشته با حضور کارشناسان کلید خورد و امسال هم برای دومین بار جشنواره ملی نمد را اجرا خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: مرکز آموزش شهروندی شهرداری شهرکرد مرکز اقدامات ارزشمند در حوزه فرهنگی است که موضوع ارتقاء آگاهی شهروندان در عرصه‌های مختلف و آشنایی آنان با حقوق شهروندی را دنبال می‌کند.