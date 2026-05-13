به گزارش خبرگزاری مهر، احد بیوته در تجمع مردم سرعین در میدان بیعت این شهر با اشاره به اینکه وقتی خانواده مسئولی در خارج از کشور زندگی می‌کند، درد مردم را نمی‌فهمد، اظهار کرد: مسئولی که خانواده و فرزندانش خارج از ایران زندگی می‌کنند، هرگز نمی‌تواند درد مردم را به‌ درستی درک کند.

وی با انتقاد شدید از برخی مسئولان دارای خانواده مقیم خارج کشور افزود: آمریکا و دشمنان این ملت سال‌هاست تلاش می‌کنند با هدف قرار دادن فرهنگ، هویت و حتی ابنیه‌های تاریخی ایران، ریشه‌های تمدنی ما را نابود کنند، اما ملت ایران در برابر این توطئه‌ها ایستاده و اجازه نخواهد داد هویت تاریخی کشور از بین برود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تهدیدهای دشمنان علیه ملت ایران گفت: همبستگی ایرانیان در روزهای سخت کشور به کابوسی برای دشمن زبون تبدیل شده چرا که در هیچ جای دنیا چنین اتحادی را مشاهده نکرده بودند.

وی ادامه داد: در دوران جنگ و بحران‌ها شاهد بودیم که بسیاری از ایرانیان غیور از خارج کشور به ایران بازگشتند تا در کنار ملت و وطن خود باشند که این روحیه وطن‌دوستی ارزشمندترین سرمایه ملت ایران است.

بیوته برخی مدیران و مسئولان را مورد انتقاد قرار داد و گفت: طرف صحبت من مسئولانی هستند که در داخل کشور مسئولیت دارند اما آینده فرزندانشان را در خارج از کشور جست‌وجو می‌کنند که چنین افرادی نمی‌توانند مدعی همدردی با مردم باشند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: مسئولی که فرزندش در رفاه و امنیت خارج از کشور زندگی می‌کند، چگونه می‌تواند مشکلات جوان ایرانی، دغدغه معیشت مردم و سختی‌های زندگی در کشور را لمس کند؟ وقتی خانواده‌تان خارج است، درد مردم را نمی‌فهمید.

وی تصریح کرد: برخی از این افراد از امکانات و ظرفیت‌های ایران استفاده می‌کنند اما تمام تلاششان انتقال سرمایه و ثروت به خارج از کشور است غافل از اینکه مردم این رفتارها را می‌بینند و نسبت به آن آگاه هستند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت حضور مدیران متعهد، مردمی و انقلابی در مسئولیت‌های کلان کشور تأکید گفت: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند مسئولانی است که زندگی، آینده و خانواده خود را نه خارج از مرزها که در کنار ملت ایران تعریف کنند.