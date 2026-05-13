۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۹

رضا قلیزاده:مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند هم افزایی دستگاه ها است

اردبیل- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: مقابله با آسیب های اجتماعی، نیازمند هم‌افزایی، تعامل و همکاری مستمر همه دستگاه‌ها، نهادهای تخصصی و مراکز علمی و پژوهشی است.

به کزارش خبرگزاری مهر، پروانه رضاقلی زاده در جلسه برنامه ریزی برای کاهش آسیب های اجتماعی اظهار کرد: پژوهش های مربوط به کاهش آسیب های اجتماعی می‌تواند در ارتقای نظام تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و حکمرانی حوزه پیشگیری از خودکشی مؤثر بوده و زمینه تدوین مداخلات علمی و هدفمند را فراهم سازد.

وی با اشاره به اجرای طرح پژوهشی «ارزیابی سطوح مداخله در پیشگیری از خودکشی» افزود: نتایج این تحقیق ابتدا در شهر اردبیل و سپس در سطح استان مورد استفاده قرار گرفته و در صورت اثربخشی، به شورای اجتماعی کشور نیز پیشنهاد شود.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل بر همکاری شایسته اعضای کارگروه پیشگیری از خودکشی با تیم پژوهشی معتبر در زمینه تأمین اطلاعات، ارائه یافته‌ها و معرفی کارشناسان و متخصصان حوزه مداخله و پیشگیری از خودکشی جهت تکمیل پرسشنامه‌های پژوهشی تأکید کرد.

