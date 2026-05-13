به گزارش خبرنگار مهر،بر اساس اعلام هواشناسی گلستان، صبح چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه، کلاله با ثبت دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان خنک‌ترین شهرستان استان معرفی شد و حداقل دمای پارک ملی گلستان نیز به ۱۲ درجه رسید.

در مقابل، آق‌قلا با ثبت دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد در روز گذشته، گرم‌ترین نقطه استان بود تا اختلاف دمایی قابل توجهی میان نقاط مختلف گلستان به ثبت برسد.

بر پایه این گزارش، حداقل دمای شهر گرگان در صبح امروز ۱۷ درجه ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای این شهر در طول روز به ۳۶ درجه سانتی‌گراد برسد.

همچنین حداقل دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان نشان می‌دهد: اینچه‌برون ۱۸ درجه، بندرگز و بندرترکمن ۱۹ درجه، علی‌آباد ۱۶ درجه، گنبدکاووس و دلند ۱۵ درجه، مراوه‌تپه و انبارالوم ۱۶ درجه، مینودشت و کارکنده ۱۸ درجه، هاشم‌آباد ۱۷ درجه و کردکوی نیز ۱۶ درجه را تجربه کرده‌اند.

بررسی این داده‌ها بیانگر تداوم الگوی ناپایدار دمایی در گلستان است؛ موضوعی که به‌گفته کارشناسان، می‌تواند بر فعالیت‌های روزمره و بخش کشاورزی استان تأثیرگذار باشد.