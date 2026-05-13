دعوت از جودوکار چهارمحالی به اردوی آمادگی تیم ملی جودو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمحمد محمدی سامانی به اردوی آمادگی تیم ملی نوجوانان جودو ، دعوت شد.

این مرحله از اردو جهت آمادگی بیشتر جودوکاران برای اعزام به مسابقات آسیایی که در تیرماه امسال برگزار می‌شود، برپا شده است.

این مرحله از اردو با هدف ارتقای سطح فنی و آمادگی جسمانی جودوکاران نوجوان کشور و در راستای حضور قدرتمند در رقابت‌های قهرمانی آسیا که تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد، برنامه‌ریزی شده است. در این اردو، جمعی از برترین استعدادهای جودوی کشور زیر نظر کادر فنی تیم‌های پایه به تمرینات تخصصی، بدنسازی و مرور تکنیک‌های مسابقه‌ای می‌پردازند.

دعوت از محمدی سامانی به این مرحله از اردو، نشان‌دهنده عملکرد قابل‌توجه وی در رقابت‌های اخیر و ارزیابی مثبت کادر فنی از توانایی‌های فنی و آمادگی اوست. پیش‌بینی می‌شود با تداوم این روند، وی بتواند یکی از گزینه‌های اصلی ترکیب تیم ملی برای اعزام به مسابقات آسیایی پیش‌رو باشد.

اردوی تیم ملی نوجوانان جودو تا روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت و در پایان، ترکیب نهایی تیم اعزامی به مسابقات آسیایی مشخص می‌شود.