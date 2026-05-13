پیام تسلیت وزیر امور خارجه به مناسبت درگذشت اقتصاددان برجسته ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه به مناسبت درگذشت پروفسور تقی زاده اقتصاددان برجسته ایرانی پیام تسلیتی صادر کرد. متن پیام به شرح ذیل است:
با اندوه فراوان، درگذشت استاد برجسته، پروفسور محمد نقیزاده؛ اندیشمندی دلسوز که عمر پربار خود را وقف علم در آموزش کرد، تسلیت میگویم. برخی انسانها نهتنها استاد دانشگاه، بلکه معلمِ اندیشه، توسعه و امید برای یک ملتاند؛ پروفسور محمد نقیزاده از همان نسل کمتکرار بود.
در دوران مسئولیتم به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن و نیز پس از آن در تهران، در زمان همکاری پروفسور نقیزاده با دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، دیدارها و گفتوگوهای متعددی با ایشان داشتم. او همواره دغدغه توسعه ایران، ارتقای علمی کشور و گسترش شناخت متقابل میان ملتهای ایران و ژاپن را داشت.
دریافت نشان امپراتوری ژاپن از سوی امپراتور آکیهیتو، به عنوان نخستین ایرانی و غیرژاپنی، افتخاری بزرگ برای جامعه ایرانیان مقیم ژاپن و تمامی ایرانیان بود. به همین مناسبت، مراسم تقدیری در سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو برای ایشان به پا داشته شد؛ به منظور قدردانی از شخصیتی که با تلاشهای علمی و فرهنگی خود، پلی ماندگار میان دو ملت بنا نهاد.
پروفسور نقیزاده باور داشت که توسعه، پیش از اقتصاد، از فرهنگ، نظم، آموزش و تغییر نگاه آغاز میشود. او برای ایران اندیشید، برای ایران نوشت و برای ایران آرزو داشت او از معدود چهرههایی بود که دانش را با تعهد، و موفقیت بینالمللی را با عشق به ایران درآمیخت. برای او، توسعه و پیشرفت ایران نه یک شعار، بلکه آرزویی عمیق و مسئولیتی همیشگی بود.
اینجانب ضایعه درگذشت این استاد فرزانه را به خانواده محترم ایشان، شاگردان، همکاران و جامعه علمی کشور تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای آن عالم فقید، رحمت و آرامش ابدی مسئلت دارم.
