کاهش شدید تولید نفت خلیج فارس؛ افت ناچیز تولید نفت ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، با انسداد تنگه هرمز میانگین کاهش تولید نفت کشورهای منطقه خلیج فارس در ماه آوریل به بیش از ۱۰.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است که معادل افتی حدود ۴۲ درصدی محسوب می‌شود. در مقابل، کاهش تولید نفت ایران در این مدت حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز، معادل حدود ۷ درصد برآورد شده است.

بر اساس این گزارش، روند افت تولید نفت در کشورهای منطقه طی ماه آوریل تشدید شده است. در حالی که در ماه مارس تولید نفت کشورهای منطقه حدود ۸ میلیون و ۹۲۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود، برآوردها نشان می‌دهد میزان تولید از دست رفته در آوریل به حدود ۱۰ میلیون و ۵۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که آمریکا مدعی اعمال محاصره دریایی علیه ایران است؛ با این حال آمار وزارت انرژی آمریکا نشان می‌دهد ایران نسبت به سطح تولید خود کمترین میزان کاهش تولید نفت را در میان کشورهای منطقه طی ماه‌های مارس و آوریل تجربه کرده است.

طبق این داده‌ها، تولید نفت ایران در ماه مارس حدود ۱۳۰ هزار بشکه در روز و در ماه آوریل حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین پیش‌بینی کرده است که در ماه می نیز روند کاهش تولید نفت در کشورهای خلیج فارس ادامه یابد و مجموع تولید از دست‌رفته این کشورها به حدود ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز برسد.

بر اساس این گزارش، مجموع تولید نفت منطقه خلیج فارس پیش از تشدید بحران در ماه فوریه حدود ۲۵.۲ میلیون بشکه در روز بوده است. از این میزان، در ماه مارس ۸.۹۲ میلیون بشکه در روز، در ماه آوریل ۱۰.۵۴ میلیون بشکه در روز و در ماه می نیز طبق برآوردها حدود ۱۰.۷۵ میلیون بشکه در روز از تولید منطقه کاسته خواهد شد.

در این میان، ایران با حفظ بیش از ۹۳ درصد از ظرفیت تولید خود، به یکی از معدود تأمین‌کنندگان نسبتاً پایدار نفت در منطقه غرب آسیا تبدیل شده است.