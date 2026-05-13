افزایش فشارها بر نخست وزیر انگلیس برای استعفا

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی میل گزارش داد، فشارها بر کر استارمر نخست وزیر انگلیس برای استعفا از سمت خود افزایش یافته به طوری که وزیر کشور و وزیر امور خارجه انگلیس نیز از وی خواسته اند کناره گیری کند.

در همین راستا روز دوشنبه تعدادی از شخصیت های برجسته دولت انگلیس از جمله وزیر دفاع این کشور به مقر نخست وزیری رفتند.

پیش بینی می شود درخواست ها از استارمر برای استعفا از سمت خود افزایش پیدا کند. همچنین گزارش شده که وزیر بهداشت و شهردار منچستر به صورت مخفیانه خود را برای مقابله با تحولات آتی آماده می کنند.

شارلوت نیکولز، نماینده مجلس از حوزه وارینگتون شمالی تاکید کرد، نخست وزیر کنترل لازم بر اداره کشور ندارد. وی اضافه کرد: تمام شد، وقت آن است که شخص دیگری زمام امور را به دست بگیرد.

این فشارها پس از آن تشدید شد که چهار نفر از دستیاران کابینه انگلیس با استناد به عدم اعتماد به توانایی نخست وزیر برای تغییر روند کنونی از دولت استعفا دادند. ۲ تن دیگر نیز بدون استعفا از استارمر خواستند که کناره گیری کند. این در حالی است که استارمر بر عزم خود برای ادامه مسیر سیاسی اش تاکید کرده و از انتصاب شش دستیار جدید برای جایگزینی کسانی که خواستار استعفای او شده بودند، خبر داد.

این تحولات ناشی از شکست حزب کارگر در انتخابات محلی پنجشنبه گذشته است که اعضای حزب را بر آن می‌ دارد تا خواستار استعفای استارمر شوند.

نتایج اولیه انتخابات محلی انگلیس از شکست سنگین و فاجعه بار حزب کارگر در برابر حزب اصلاح راستگرا انگلیس حکایت داشت.

حزب کارگر به رهبری نخست‌وزیر انگلیس، در انتخابات محلی هفته پیش متحمل شکست‌های سنگین و زودهنگامی شد؛ نتیجه‌ای که عمق خشم رأی‌دهندگان را نشان می‌دهد و تردیدها درباره آینده سیاسی استارمر را افزایش داده است.