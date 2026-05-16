دیلی تلگراف: احتمال استعفای نخست وزیر انگلیس وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف گزارش داد، احتمال آن که کر استارمر نخست وزیر انگلیس از سمت خود به نقل شهردار منچستر کناره گیری کند وجود دارد.

منابع آگاه اعلام کردند، استارمر در حال بررسی تمام گزینه ها است و ممکن است به صورت داوطلبانه استعفا دهد. این در حالی است که وی علنا اعلام کرده بود به فعالیتش ادامه می دهد. اگر تمام گروه های سیاسی در حزب کارگر حول محور شهردار منچستر توافق کنند تحقق این سناریو محتمل است.

دیلی تلگراف در عین حال تاکید کرد، استارمر تا زمان مشخص شدن نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای مکرفیلد، استعفا نخواهد داد.

پیشتر دیلی میل گزارش داد، فشارها بر کر استارمر نخست وزیر انگلیس برای استعفا از سمت خود افزایش یافته به طوری که وزیر کشور و وزیر امور خارجه انگلیس نیز از وی خواسته اند کناره گیری کند.

در همین راستا روز دوشنبه تعدادی از شخصیت های برجسته دولت انگلیس از جمله وزیر دفاع این کشور به مقر نخست وزیری رفتند.

پیش بینی می شود درخواست ها از استارمر برای استعفا از سمت خود افزایش پیدا کند. همچنین گزارش شده که وزیر بهداشت و شهردار منچستر به صورت مخفیانه خود را برای مقابله با تحولات آتی آماده می کنند.

شارلوت نیکولز، نماینده مجلس از حوزه وارینگتون شمالی تاکید کرد، نخست وزیر کنترل لازم بر اداره کشور ندارد. وی اضافه کرد: تمام شد، وقت آن است که شخص دیگری زمام امور را به دست بگیرد.

این فشارها پس از آن تشدید شد که چهار نفر از دستیاران کابینه انگلیس با استناد به عدم اعتماد به توانایی نخست وزیر برای تغییر روند کنونی از دولت استعفا دادند. ۲ تن دیگر نیز بدون استعفا از استارمر خواستند که کناره گیری کند. این در حالی است که استارمر بر عزم خود برای ادامه مسیر سیاسی اش تاکید کرده و از انتصاب شش دستیار جدید برای جایگزینی کسانی که خواستار استعفای او شده بودند، خبر داد.