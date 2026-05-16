هشدار نسبت به فلج شدن دولت انگلیس در پی اختلافات داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد، وزرا و مسئولان برجسته دولت انگلیس هشدار داده اند عملکرد تعدادی از پست های دولتی در سایه تشدید اختلافات داخلی متوقف شده است.

بر اساس این گزارش، این توقف کاری ممکن است بر اجرای طرح های دولتی از جمله نزدیک شدن به اتحادیه اروپا و طرح سرمایه گذاری دفاعی تأثیر منفی بگذارد.

یکی از اعضای کابینه انگلیس تاکید کرد: فعالیت های دولتی برای چند ماه متوقف می شود و ما وارد یک حالت رکود خواهیم شد.

این تحولات سیاسی در انگلیس در سایه افزایش فشارها در داخل حزب کارگر صورت می گیرد چرا که 100 نماینده از کر استارمر نخست وزیر این کشور خواسته اند از سمت خود استعفا دهد.

پیشتر نیز روزنام دیلی تلگراف گزارش داد، احتمال آن که کر استارمر نخست وزیر انگلیس از سمت خود به نقل شهردار منچستر کناره گیری کند وجود دارد.

منابع آگاه اعلام کردند، استارمر در حال بررسی تمام گزینه ها است و ممکن است به صورت داوطلبانه استعفا دهد. این در حالی است که وی علنا اعلام کرده بود به فعالیتش ادامه می دهد. اگر تمام گروه های سیاسی در حزب کارگر حول محور شهردار منچستر توافق کنند تحقق این سناریو محتمل است.

دیلی تلگراف در عین حال تاکید کرد، استارمر تا زمان مشخص شدن نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای مکرفیلد، استعفا نخواهد داد.