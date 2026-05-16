  استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۳

بهره‌برداری از پروژه آبرسانی روستای کپک شهرستان سرباز

سرباز- همزمان با هفته هلال احمر پروژه آبرسانی روستای کپک از توابع شهرستان سرباز با حضور جمعی از مسئولان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه و همزمان با هفته هلال‌احمر و در قالب اجرای طرح «نذر خدمت ۹»، پروژه آبرسانی روستای کپک از توابع شهرستان سرباز با حضور جمعی از مسئولان به بهره‌برداری رسید.

سید محمد مهدی سجادی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان در حاشیه این مراسم با اشاره به رسالت انسان‌دوستانه جمعیت هلال‌احمر در خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند و مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: اجرای طرح‌های عام‌المنفعه و زیرساختی از جمله تأمین آب شرب سالم برای روستاهای محروم، یکی از برنامه‌های مهم این جمعیت در قالب طرح‌های حمایتی و داوطلبانه است.

وی افزود: پروژه آبرسانی روستای کپک با هدف تأمین آب شرب سالم، ارتقای سطح بهداشت عمومی و بهبود شرایط زندگی ساکنان این روستا اجرا شده و تلاش شده است بخشی از نیازهای اساسی مردم این منطقه برطرف شود.

سجادی ادامه داد: این پروژه در قالب طرح «نذر خدمت ۹» و با مشارکت خیرین و داوطلبان اجرا شده و ارزش آن یک میلیارد ریال برآورد شده است.

