به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار عبداللهی در ظهر جمعه در مراسم گرامیداشت روز ملی مرتع و عشایر با بیان اینکه عشایر ستون تولید و اقتصاد کشور هستند، گفت: ما در جایگاه نمایندگی همواره خود را خادم و خدمتگزار این قشر میدانیم و هیچگاه از مسائل و مطالبات عشایر غافل نخواهیم شد.
وی با بیان اینکه عشایر همواره مظلوم واقع شدهاند، افزود: عشایر با صداقت، غیرت و تلاش مثالزدنی در عرصههای مختلف خوش درخشیدهاند و نقش آنها در توسعه و پایداری کشور بسیار پررنگ و اثرگذار است.
عبداللهی با تأکید بر پیوند عمیق زندگی عشایر با مراتع اظهار کرد: عشایر با مرتع زندهاند و روز و شب خود را در این فضا سپری میکنند، بنابراین باید از ورود و نفوذ افرادی که تنها به دنبال منافع شخصی هستند جلوگیری شود و حمایت همهجانبه از عشایر در اولویت قرار گیرد.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تقویت جامعه عشایری در همه زمینهها، به معنای تقویت تولید و اقتصاد کشور است و حمایت از این قشر، سرمایه گذاری برای آینده کشور محسوب میشود.
