آغاز فاز دوم تکمیل اطلس ملی عشایر در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کریمی عصر شنبه، در نشست هماهنگی تکمیل اطلس ملی عشایر فارس گفت: آغاز فاز دوم این طرح با برگزاری نشست تخصصی و بررسی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات اداره‌کل امور عشایر فارس کلید خورده و استان آمادگی کامل برای همکاری در اجرای این تفاهم‌نامه ملی را دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه فناوری اطلاعات افزود: با فراهم شدن زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و سامانه‌های اطلاعاتی، امکان تکمیل داده‌های مکانی و اطلاعات توصیفی جامعه عشایری فارس فراهم شده و این اداره‌کل آماده مشارکت مؤثر در اجرای این پروژه ملی است.

کریمی تکمیل اطلس ملی عشایر را گامی مهم در مدیریت هوشمند جامعه عشایری دانست و گفت: این اطلس امکان تحلیل دقیق فضایی دارایی‌های عشایر و اتصال اطلاعات به سایر پایگاه‌های داده استانی و ملی را فراهم می‌کند و بستر مناسبی برای توسعه خدمات هوشمند، ارتباط مستقیم تولیدکنندگان عشایری با بازار، گسترش اقتصاد دیجیتال و رقومی‌سازی زیرساخت‌ها و میراث مادی و معنوی عشایر ایجاد خواهد کرد.

مدیرکل امور عشایر فارس در پایان تأکید کرد: بهره‌گیری از سامانه‌های اطلاعات مکانی، نقش مهمی در برنامه‌ریزی توسعه‌ای، مدیریت منابع، افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات هدفمند و کارآمد به جامعه عشایری ایفا می‌کند.