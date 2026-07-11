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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴

آغاز فاز دوم تکمیل اطلس ملی عشایر در فارس

آغاز فاز دوم تکمیل اطلس ملی عشایر در فارس

شیراز- مدیرکل امور عشایر فارس از آغاز فاز دوم تکمیل اطلس ملی عشایر در این استان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کریمی عصر شنبه، در نشست هماهنگی تکمیل اطلس ملی عشایر فارس گفت: آغاز فاز دوم این طرح با برگزاری نشست تخصصی و بررسی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات اداره‌کل امور عشایر فارس کلید خورده و استان آمادگی کامل برای همکاری در اجرای این تفاهم‌نامه ملی را دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه فناوری اطلاعات افزود: با فراهم شدن زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و سامانه‌های اطلاعاتی، امکان تکمیل داده‌های مکانی و اطلاعات توصیفی جامعه عشایری فارس فراهم شده و این اداره‌کل آماده مشارکت مؤثر در اجرای این پروژه ملی است.

کریمی تکمیل اطلس ملی عشایر را گامی مهم در مدیریت هوشمند جامعه عشایری دانست و گفت: این اطلس امکان تحلیل دقیق فضایی دارایی‌های عشایر و اتصال اطلاعات به سایر پایگاه‌های داده استانی و ملی را فراهم می‌کند و بستر مناسبی برای توسعه خدمات هوشمند، ارتباط مستقیم تولیدکنندگان عشایری با بازار، گسترش اقتصاد دیجیتال و رقومی‌سازی زیرساخت‌ها و میراث مادی و معنوی عشایر ایجاد خواهد کرد.

مدیرکل امور عشایر فارس در پایان تأکید کرد: بهره‌گیری از سامانه‌های اطلاعات مکانی، نقش مهمی در برنامه‌ریزی توسعه‌ای، مدیریت منابع، افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات هدفمند و کارآمد به جامعه عشایری ایفا می‌کند.

کد مطلب 6885066

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