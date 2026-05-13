معاون استاندار تهران: ۹۰ درصد خسارات جزئی جنگ برطرف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمالالدین میرجعفریان، صبح چهارشنبه در حاشیه سفر به شهریار به خبرنگار مهر اعلام کرد که بخشی از اماکن عمومی از جمله ساختمانهای شهرداری و شوراهای شهرستان شهریار در جریان جنگ اخیر آسیب دیده بودند، اما با اقدامات فرمانداری و شهرداری، خدمات رسانی در مکانهای دیگر بدون وقفه ادامه یافته و بازسازی اماکن آسیبدیده نیز شروع شده است.
به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، انتظار میرود ظرف یک تا دو ماه آینده همه مشکلات و آسیبهای وارد شده به این اماکن برطرف شود. همچنین بازسازی اماکن عمومی آسیبدیده در سایر نقاط استان تهران نیز به طور جدی آغاز شده است.
میرجعفریان افزود: در شهرستان شهریار، تعداد زیادی از واحدهای مسکونی و تجاری مردم نیز آسیب دیدهاند. تا امروز، بیش از ۹۰ درصد خسارتهای جزئی مانند آسیب به در، پنجره و شیشه این واحدها برطرف شده است. برای واحدهایی که نیاز به تعمیرات اساسی و بازسازی دارند، کارهای مقدماتی طرح آغاز شده و به زودی برنامههای اجرایی آن شروع میشود تا در کمترین زمان ممکن به پایان برسد.
معاون استاندار تهران در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به کاهش درآمد شهرداریها در شرایط کنونی، حمایتهای استانی شامل آنها خواهد شد یا خیر، گفت: از همه شوراها و شهردارانی که در شرایط مختلف در کنار مردم و دولت بودهاند، از مدرسهسازی گرفته تا حمل و نقل ریلی و خدمات عمومی شهری، تشکر میکنیم. اگرچه ساختوسازها تا حدی متأثر شده است، اما با تمهیداتی که مدیریت شهری اندیشیده و با حمایت دولت، تلاش بر این است که مشکل جدی برای مدیریت شهری ایجاد نشود.
میرجعفریان در پایان از زحمات حاضرین قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با همکاری همه نهادها، روند بازسازی و ترمیم خسارات جنگ در استان تهران با سرعت ادامه یابد.
