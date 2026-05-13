برگزاری بیست‌ و یکمین دوره آزمون تخصصی حافظان قرآن در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام سعید شهابی،صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت حفظ کلام‌الله مجید اظهار داشت: حفظ قرآن کریم یک نعمت بزرگ الهی است و توفیق انس با آیات نورانی وحی، سرمایه‌ای ارزشمند برای زندگی فردی و اجتماعی مؤمنان به شمار می‌رود.

وی افزود: این آزمون‌ها با هدف سنجش توانمندی حافظان و ترغیب هر چه بیشتر جامعه به ویژه نسل جوان به سمت این نور الهی برگزار می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان با بیان اینکه این آزمون‌ها در ۷ منطقه استان کرمان برگزار می‌شود، بیان کرد: این مناطق شامل شهرستان‌های کرمان، بم، جیرفت، زرند، سیرجان، رفسنجان و کهنوج می‌باشد و در شهر کرمان، آزمون در مدرسه نمونه شهید احمدی روشن واقع در بلوار ۲۲ بهمن، بلوار شهیدان اعتباری غربی برگزار می شود.

وی با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان در این آزمون ها گفت: در این دوره از آزمون‌ها، تعداد ۴۱۳ نفر از سراسر استان کرمان شرکت دارند که به تفکیک مناطق شامل کرمان ۲۱۴ نفر، رفسنجان ۵۴ نفر، سیرجان ۳۹ نفر، زرند ۳۵ نفر، بم ۳۴ نفر، جیرفت ۲۱ نفر و کهنوج ۱۵ نفر می باشند.

حجت‌الاسلام شهابی، با تأکید بر اینکه این آزمون در سه بخش حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که با توسعه فرهنگ حفظ قرآن، زمینه‌های تدبر در آیات الهی را نیز فراهم آوریم؛ چرا که همان‌گونه که قائد و رهبر شهیدمان(قدس الله سره) بارها تأکید فرمودند، حفظ قرآن یک نعمت بزرگ است و مقدمه‌ای برای تدبر در آیات الهی محسوب می‌شود.