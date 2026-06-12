به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی فضای مجازی «آیات» پنجشنبه شب با معرفی برترین‌های این رویداد هنری- قرآنی در منطقه ساردوئیه شهرستان جیرفت برگزار شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان در این مراسم با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین دیجیتال در ترویج فرهنگ قرآنی اظهار داشت: جشنواره ملی فضای مجازی آیات با هدف جریان‌سازی هنری و بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای مدرن برای انتقال مفاهیم متعالی قرآن کریم برگزار شده است که خوشبختانه با استقبال قابل‌توجه هنرمندان و فعالان فضای مجازی در سراسر کشور روبرو شد.

احمد حسینی، با اشاره به آمار آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره افزود: در مجموع ۳۵۷ اثر ارزشمند از هنرمندان سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره واصل شد که پس از بررسی‌های اولیه و ارزیابی کمی و کیفی توسط هیئت انتخاب، ۱۵۸ اثر موفق شدند به مرحله نهایی و داوری راه یابند.

وی در خصوص تفکیک آثار راه‌یافته به مرحله نهایی تصریح کرد: در بخش «موشن‌گرافی» شاهد ۵۲ اثر، در بخش «عکس‌نوشته» با ۸۶ اثر و در بخش «پادکست» نیز با ۲۰ اثر، ظرفیت‌های هنری شرکت‌کنندگان به نمایش گذاشته شد که رقابتی تنگاتنگ را رقم زد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با تقدیر از تمامی شرکت‌کنندگان و داوران مرحله مقدماتی، خاطرنشان کرد: این جشنواره بستری برای کشف استعدادهای جدید و هم‌افزایی فعالان فرهنگی در فضای مجازی است و امیدواریم آثار برگزیده با تکیه بر کیفیت هنری بالا، پیام‌های قرآنی را به شکلی تأثیرگذار در سطح جامعه مخاطبان فضای مجازی منتشر کنند.

شایان ذکر است در این دوره از جشنواره، ۱۱ هنرمند برتر از استان‌های تهران، گیلان، کاشان و خراسان رضوی موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند و در مراسم اختتامیه که در منطقه ساردوئیه برگزار شد، مورد تجلیل قرار گرفتند.