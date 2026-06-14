به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید شهابی، در سی و چهارمین همایش رؤسای هیئات مذهبی استان کرمان که در شهرستان بردسیر برگزارشد گفت: امسال اولین محرمی است که بدون حضور فیزیکی رهبر شهیدمان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ما خون‌خواه آن امام شهید هستیم افزود: اگر هیئتی در دهه محرم برگزار شود و هیچ رنگ و بویی از این شهدای مظلوم نداشته باشد، بی‌معرفتی است.

وی ادامه داد: یادمان نرفته چه عزیزانی را از دست دادیم و این خون‌خواهی را باید از عاشورا آغاز کنیم تا وقتی پرچم به دست صاحب‌الزمان(عج) برسد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان تصریح کرد: امروز هیئت مذهبی ما باید بوی پیروزی بدهد، بوی فتح بدهد و از هیئت ما باید روایت فتح بیرون بیاید.

شهابی، گفت: ما باید سرمان را بالا بگیریم و بگوییم آنانی که ادعای ابرقدرتی داشتند، امروز زانو زده‌اند و این روایت باید از دل هیئتات مذهبی بیرون بیاید.

وی اظهار داشت: امروز بزرگترین ارتش مردمی دنیا متعلق به ایران اسلامی است و بیش از ۳۰ میلیون نفر اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی افزود: این جان‌فدایی‌ها در کجا تربیت می‌شوند؟ در دل خیمه سیدالشهدا(ع) و اگر در دفاع مقدس هشت ساله قبل از هر عملیاتی روضه می‌گرفتند و متوسل می‌شدند، امروز نیز فرزندان نیروی مسلح ما همین گونه عمل می‌کنند که این مسئله وظیفه ما را سنگین کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان با یادآوری رهنمودهای بنیانگذار انقلاب اسلامی، ادامه داد: امام خمینی(ره) به ما یاد داد با یک جمله «شاه باید برود» ملت را از سال ۴۲ تا ۵۷ مبعوث شدند و امروز آخرین جمله‌ای که از امام شهیدمان می‌شنویم این است: آمریکا باید از این منطقه برود و امروز من و شما مبعوث شده‌ایم تا این انگاره را به کرسی بنشانیم.