شهابی: حضور حماسی مردم کرمان در خیابان ها، نماد «جان‌ فدایی ملی» بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید شهابی، به مناسبت گذشت بیش از ۲ ماه از حضور حماسی مردم استان کرمان در خیابان ها در پیامی نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم
روایتِ «جانفدایی» در دیارِ کریمان؛ وقتی ۳۰ میلیون قلب برای ایران تپید.
بیش از دو ماه از وقوع «جنگ تحمیلی سوم» میگذرد؛ روزهایی که آسمان و زمین میهن عزیزمان شاهد آزمونی بزرگ بود.
در این میان، استان کرمان، دیارِ شهیدپرور سرداران مقاومت، بار دیگر ثابت کرد که ریشهی ایمانش در اعماق تاریخِ مقاومت تنیده شده است.
در حماسهای که در میادین شهرهای سراسر این استان رقم خورد، مردم نه تنها در میدانِ «حضور»، که در پیوند با ایمانی راسخ، جلوهای از غیرت علوی را به نمایش گذاشتند.
این دهها روز حضورِ بیوقفه در میادین، تنها یک گردهمایی نبود؛ بلکه به گفته رهبر شهیدمان (رضوانالله تعالی علیه) بعثت این ملت بود.
ما در کرمان شاهد این مبعوثشدنِ دستهجمعی بودیم؛ گویی مردمی که آماده بودند، اکنون برخاسته اند تا تاریخ را ورق بزنند. و با انعکاسِ طنینِ ۳۰ میلیون ثبتنامی در «پویش ملی جانفدا»، بزرگترین ارتش مردمی دنیا را رقم بزنند.
باید دستمریزاد گفت به جامعه بزرگ قرآنی، مادحینِ دلسوخته، مبلغینِ و مبلغات بصیر، هیئاتِ مذهبی و همه آنهایی که پرچمِ ولایت را برافراشته نگه داشتند.
به ویژه حضورِ حماسی دختران حاج قاسم و اساتید فرهیخته حوزه معارف اسلام ناب که با روشنگری و حضور پرشور خود، ثابت کردند که نسل جدید و نسل قدیم در کنار هم، پایبند به معارف اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله هستند.
یادمان نمی رود: کلامِ راهبردی فرمانده هوافضا در اوجِ روزهای نبرد که فرمود: «میدان نبرد با ما، میدان خیابان با شما»، این جمله، منشورِ یک اتحادِ استراتژیک بود.
همانطور که فرزندان ما در هوا فضا و مرزهای جنگ، فاتحِ میدانِ نبرد بودند، مردمِ کرمان نیز با سنگ تمام گذاشتن در میدانِ خیابان، فاتحِ میدانِ استقامت شدند.
این تقسیمِ شرافت، امنیتِ پایدار را تضمین کرد و اثبات نمود که وقتی ملت در میدان باشد، هیچ قدرتی توانِ شکستنِ ارادهی این امت را نخواهد داشت.
این دو ماه، در حافظهی تاریخی استان کرمان به عنوان نمادی از «جانفداییِ ملی» ثبت شد؛ روزهایی که در آن ۳۰ میلیون ایرانی، در قالب یک بدنِ واحد، پای ایرانِ عزیز ایستادند و دشمن را در برابرِ سیلِ ارادهی دینی و ایرانی ملت به زانو درآوردند.
