به گزارش خبرنگار مهر، شاهین آخوندزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام کرد: سایت پاب مد (یک موتور جستجوی تحت وب رایگان که دسترسی به چندین پایگاه داده اصلی در گستره وسیعی از رشته‌های علوم پزشکی و زیست‌شناسی را فراهم می‌کند) برای پژوهشگران قابل دسترس شد.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت پیش از این و به دنبال قطع اینترنت با انتشار پستی در فضای مجازی از محدودیت دسترسی پژوهشگران به اینترنت بین‌الملل و پایگاه‌های علمی انتقاد کرده بود.

شاهین آخوندزاده همچنین در پیامی عنوان کرده بود: در حال حاضر عدم دسترسی به اینترنت بین‌المللی امکان انجام امور علمی را از محققین و بخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی سلب کرده است. حتی با اینترنت پرو دسترسی به «پابمد» مسدود است.

وی همچنین نسبت به از دست رفتن نمایه‌های بین‌المللی نشریات داخلی نیز هشدار داده بود.

به گزارش مهر، به دنبال آن محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت نیز با توجه به اهمیت حیاتی این پایگاه داده برای جامعه پزشکی و پژوهشی، از دکتر آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی درخواست کرده بود تا دستورات لازم را جهت رفع محدودیت و دسترس‌پذیر کردن این موتور جستجو صادر کند.

وزیر بهداشت در این نامه نسبت به تداوم محدودیت‌های دسترسی به اینترنت بین‌الملل برای کارهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده و این وضعیت را مانعی جدی برای انجام امور جاری محققان عنوان کرده بود.