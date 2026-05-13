تماشای «ابری با احتمال ریزش باران» در تالار چهارسو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، «ابری با احتمال ریزش باران» عنوان یکی از نمایش‌های جدید تئاتر شهر به نویسندگی شکوفه هاشمیان و کارگردانی سیدعلی هاشمی است که از روز پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت اجرای خود در تالار چهارسوی این مجموعه آغاز می‌کند.

در توضیح این نمایش آمده است: «ما روایت‌گر قصه‌ایم، قصه‌هایی از دل شما، قصه‌هایی از دل همه ما، از دل خاطره جمعی ما ایرانیان معاصر که سرشاریم از روایت. بببنید و بشنوید قصه‌ها و روایت‌های ما و خودتان را که دیدنی است و شنیدنی.»

(به ترتیب حروف الفبا) مبینا ابراهیمی، دانیال جوهرزاده، سحر غمخوار، مجید کریمی، آیه کیانپور، هاله گرجی و شکوفه هاشمیان هنرمندانی هستند که در این اثر نمایشی به عنوان بازیگر حضور دارند.

پژمان عبدی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، سروش حسین‌زاده مجری طرح، محمدرضا جنیدی طراح صحنه و دکور، رضا خضرایی طراح نور، آیلار ابیضی طراح گریم، پدرام بهرامی طراح تصاویر و صداها، پرهام عرب طراح گرافیک، ملیکا اسلامی عکاس، فرزاد اسدیان ساخت تیزر، مهدی مختاری حسن آباد مدیر اجرایی، ریحانه قجاوند منشی صحنه، مریم مشهدی رضا دستیار طراح صحنه، الهام جواهری دستیار لباس، سعید جعفری و محمد میرعلمی اجرای دکور، حسین حسینی و سعید حسینی تامین آکس‌سوار هم دیگر عوامل اجرایی پروژه نمایشی «ابری با احتمال ریزش باران» را تشکیل می‌دهند.

نمایش «ابری با احتمال ریزش باران» از ۲۴ اردیبهشت، ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۸۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان پذیرای مخاطبان تئاتر در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر است.

مخاطبان می توانند برای تهیه بلیت این اثر نمایشی به سامانه‌های گیشه تئاتر و تیوال مراجعه کنند.