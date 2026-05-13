ولادت بیش از ۱۹ هزار نوزاد در البرز

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، در نشست خبری هفته سلامت، این ایام را فرصتی ارزشمند برای ارتقای آگاهی عمومی و تبیین دستاوردهای حوزه سلامت خواند و گفت: برنامههای امسال از ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت با محوریت آموزش، پیشگیری، جوانی جمعیت، سلامت روان و تابآوری نظام سلامت در سطح استان برگزار میشود.
وی روزشمار این هفته را به تفکیک شامل «خانواده سالم، ایران جوان، ورزش و تحرک»، «تابآوری نظام سلامت، مدیریت علمی در بحران»، «رسانه و ترویج علمی فرهنگ سلامت»، «خودمراقبتی و سلامت روان مبتنی بر دانش»، «پزشکی خانواده، نظام ارجاع، سلامت پایدار»، «تکریم شهدا و آسیبدیدگان تیم سلامت جنگ، آینده ایران و جوانی جمعیت» و «اهدای خون، اهدای عضو، ایثار و فرصت زندگی» اعلام کرد.
اعزام کلینیک سیار دندانپزشکی به مناطق کم برخوردار البرز
رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به برنامههای اجرایی این هفته در استان، از اعزام کلینیک سیار دندانپزشکی به مناطق کمبرخوردار به منظور توسعه عدالت در سلامت و دسترسی آسانتر مردم به خدمات درمانی و پیشگیرانه خبر داد.
صیادی افزود: برپایی میزهای خدمت سلامت در کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی و اماکن پرتردد، ارائه خدمات آموزشی، مشاورهای و پیشگیرانه در حوزه بیماریها و سلامت روان از دیگر برنامههاست.
وی همچنین به حضور کارشناسان سلامت روان در کارخانجات و صنایع آسیبدیده از جنگ تحمیلی با هدف کاهش آسیبهای روانی و ارتقای تابآوری اشاره کرد.
حمایت از مادران با ارائه ۲۱۰ هزار مشاوره فرزندآوری
دکتر صیادی با اشاره به همزمانی هفته سلامت با هفته ملی جمعیت، جوانی جمعیت را یکی از مهمترین اولویتهای کشور دانست و خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۱۰ هزار و ۹۴۲ مورد مشاوره فرزندآوری برای زنان همسردار در استان البرز ارائه شده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۹ هزار و ۲۳۶ ولادت در استان به ثبت رسیده و ۵۱ درصد اهداف طرح آمایش جمعیتی محقق شده، افزود: ۱۲ هزار و ۱۴۳ زوج در کلاسهای آموزش هنگام ازدواج شرکت کردهاند. همچنین ۸۴ هزار و ۶۸۵ مورد مراقبت از مادران باردار و خدمات تخصصی به ۴ هزار و ۴۳۹ مادر پرخطر انجام شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز در ادامه با تأکید بر ترویج فرهنگ اهدای عضو و اهدای خون، آن را جلوهای از ایثار برای نجات جان بیماران دانست و با قدردانی از تلاش کادر بهداشت و درمان، به آمار عملکرد سال گذشته اشاره کرد و گفت: تعداد کل دریافتکنندگان واکسن در استان ۲۶۵ هزار و ۱۵۳ نفر، کودکان واکسینهشده ۲۱۹ هزار و ۱۶۹ نفر، شناسایی و مداخله در ۸۴ مورد طغیان بیماری واگیر و تحت مراقبت قرار گرفتن ۲۱ هزار و ۱۲ مورد حیوانگزیدگی بوده که نشان از تلاش گسترده مجموعه سلامت دارد.
دکتر صیادی در پایان تأکید کرد: استمرار این موفقیتها بدون همراهی مردم و تلاش شبانهروزی کارکنان نظام سلامت امکانپذیر نیست.
