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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

قالیباف در پیامی درگذشت مادر شهیدان مظفر را تسلیت گفت

قالیباف در پیامی درگذشت مادر شهیدان مظفر را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی، درگذشت حاجیه‌خانم کوکب اسکندری، مادر شهیدان محمد، احمد و محمود مظفر را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی، درگذشت حاجیه‌خانم کوکب اسکندری، مادر شهیدان محمد، احمد و محمود مظفر را تسلیت گفت و با تجلیل از جایگاه والای مادران شهدا، عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی را مرهون ایمان، ایثار و صبوری این اسوه‌های فداکاری دانست.

متن پیام به شرح ذیل است:

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

خبر درگذشت بانوی مؤمنه، صبور و فداکار، حاجیه خانم کوکب اسکندری، مادر گرانقدر شهیدان محمد، احمد و محمود مظفر، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

آن بانوی بزرگوار، با تقدیم سه گوهر گران‌بهای خویش در راه اسلام، انقلاب و دفاع از میهن، نام خود را در شمار اسوه‌های صبر، ایثار و استقامت این سرزمین جاودانه ساخت. بی‌تردید مادران شهدا، پرورش‌دهندگان نسل‌های مؤمن و مجاهد و سرمایه‌های معنوی ملت ایران‌اند و عزت و اقتدار امروز سرزمین اسلامی ایران که اهل دنیا را به حیرت واداشته، مرهون ایمان، تربیت الهی و صبوری چنین مادران والامقامی است که عزیزترین سرمایه‌های خود را با اخلاص در راه خدا تقدیم کردند.

اینجانب ارتحال ام‌الشهدای مظفر را به خاندان معظم، خانواده‌های معظم شهدا و عموم مردم مؤمن و قدرشناس تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه الهی، همجواری با فرزندان شهیدش، محمد، احمد و محمود مظفر، همنشینی با صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها و برای بازماندگان ارجمند، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 6892675
زهرا علیدادی

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