قالیباف در پیامی درگذشت مادر شهیدان مظفر را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی، درگذشت حاجیه‌خانم کوکب اسکندری، مادر شهیدان محمد، احمد و محمود مظفر را تسلیت گفت و با تجلیل از جایگاه والای مادران شهدا، عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی را مرهون ایمان، ایثار و صبوری این اسوه‌های فداکاری دانست.

متن پیام به شرح ذیل است:

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

خبر درگذشت بانوی مؤمنه، صبور و فداکار، حاجیه خانم کوکب اسکندری، مادر گرانقدر شهیدان محمد، احمد و محمود مظفر، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

آن بانوی بزرگوار، با تقدیم سه گوهر گران‌بهای خویش در راه اسلام، انقلاب و دفاع از میهن، نام خود را در شمار اسوه‌های صبر، ایثار و استقامت این سرزمین جاودانه ساخت. بی‌تردید مادران شهدا، پرورش‌دهندگان نسل‌های مؤمن و مجاهد و سرمایه‌های معنوی ملت ایران‌اند و عزت و اقتدار امروز سرزمین اسلامی ایران که اهل دنیا را به حیرت واداشته، مرهون ایمان، تربیت الهی و صبوری چنین مادران والامقامی است که عزیزترین سرمایه‌های خود را با اخلاص در راه خدا تقدیم کردند.

اینجانب ارتحال ام‌الشهدای مظفر را به خاندان معظم، خانواده‌های معظم شهدا و عموم مردم مؤمن و قدرشناس تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه الهی، همجواری با فرزندان شهیدش، محمد، احمد و محمود مظفر، همنشینی با صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها و برای بازماندگان ارجمند، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.