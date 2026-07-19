حمله آمریکا به تونل هرمزگان روایت آمریکا از حقوق بشردوستانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم پناه در حاشیه بازدید خود از تونل شهید میرزایی در مسیر رفت‌وبرگشت محور بندرعباس به حاجی آباد که بامداد شنبه مورد حمله نظامی آمریکا قرار گرفته بود، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیرو دستور رئیس‌جمهور به اتفاق وزرا و تعدادی از معاونین به هرمزگان و اولین جا تونل منطقه سیرجان و بندرعباس آمدیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه آمریکا می‌خواهد راه‌های مواصلاتی هرمزگان را قطع کند، توضیح داد: با این حال نمی‌داند ملت ایران ایستاده و کارگران پای کار هستند. آمریکا در صدد بود با این کار به اقتصاد کشور ضربه بزند.

قائم پناه با بیان اینکه مسیر تردد در این تونل کاملا باز است، یادآور شد: دهنه تونل را زده‌اند که کمتر از 24 ساعت و مشخصا ظرف 6 ساعت اینجا را باز کردند.

وی با اشاره به ماشینی که به علت حضور در تونل مذکور به لحظه حمله اتاقش آسیب جدی دیده بود و عملا غیر قابل استفاده شده بود، افزود: این روایت آمریکایی است که از حقوق بشردوستانه دم میزند. این امر نشان میدهد آمریکا به هیچ کسی رحم نمی‌کند؛ ممکن‌ است در این ماشین کودک و زن بوده باشد،اما او این حملات را انجام داده است.