به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه اعضای هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نشستی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، ابعاد مختلف بودجه‌ای در حوزه‌های درمان، بهداشت، آموزش و رفاه دانشجویی را مورد واکاوی قرار دادند.

در این نشست، علی سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تأمین تجهیزات حساس بیمارستانی، خواستار تخصیص اعتبار برای خرید دستگاه‌های آنژیوگرافی، سی‌تی آنژیو و سنگ‌شکن برای بیمارستان‌های امام علی (ع) و امام رضا (ع) شد و بر تجهیز مرکز اطفال دکتر کرمانشاهی به عنوان قطب درمانی غرب کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به آغاز نهضت ساخت خانه‌های بهداشت، از تفاهم برای احداث ۲۸ واحد جدید در استان خبر داد و افزود: علاوه بر توسعه شبکه بهداشتی، تکمیل ساختمان مرکز مدیریت بحران (EOC) و راه‌اندازی ۳۵ پایگاه جدید اورژانس برای رسیدن به زمان استاندارد امدادرسانی، نیازمند تزریق جدی اعتبارات استانی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین به مطالبات حوزه آموزش و رفاه پرداخت و تصریح کرد: با توجه به حضور بیش از ۷ هزار دانشجو که بخشی از آنان را دانشجویان بین‌الملل تشکیل می‌دهند، نوسازی صنعتی سلف‌سرویس مرکزی و رفع کمبود فضای فیزیکی در دانشکده‌های سنقر و اسلام‌آباد غرب باید در اولویت برنامه‌های بودجه‌ای قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، جهانگیر شاهینی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اعلام آمادگی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام بهداشتی، بر لزوم تدوین طرح توسعه جامع دانشگاه در سطوح ملی و استانی تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی را راهکاری مؤثر برای پیشبرد اهداف سلامت در استان دانست.