به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احسان بی‌آزار تهرانی، پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری شمیرانات که با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، با اشاره به نام ماه و برکت حضرت رضا (ع)، ابراز امیدواری کرد که این اجتماع نورانی موجب انسجام بیشتر در خدمت‌رسانی و نوکری به زائران و مردم شود.

متولی امامزاده صالح گفت: در شرایط صعب و سختی پیش رو به سر می‌بریم و می‌طلبد که برای مردمی که با حضور خود محاسبات دشمن را بر هم زده‌اند، همدلی و خدمت بیشتری داشته باشیم.

بی‌آزار تهرانی همچنین با اشاره به سخن رهبر انقلاب که به گفته وی مردم «نه روز رهبری این مملکت را به دست گرفتند»، خواستار قدردانی شایان از این حضور مردمی شد و خطاب به مسئولان محلی بر لزوم خدمت بیشتر به مردم در شرایط سخت کنونی تأکید کرد.