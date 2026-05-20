به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی ضمن قدردانی از علی‌اکبر طرخان مدیر پیشین امور بین‌الملل این اداره‌کل، روح‌الله ایرجی را در این سمت معرفی کرد.

در حکم اتابک نادری خطاب به روح‌الله ایرجی آمده است:

«هنر نمایش ایران بر بستر تاریخ دیرین خود و با تلاش و خلاقیت هنرمندان و حمایت و توجه متولیان فرهنگ و هنر، جایگاه و وجاهت ارزنده‌ای کسب کرده است. در جهان امروز، ارتباطات، به‌ویژه در گستره بین‌المللی و به‌صورت خاص دیپلماسی فرهنگی، از مهم‌ترین فرصت‌های مدیریتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری به شمار می‌رود. ضروری است این جایگاه با بهره‌گیری درست و روزآمد از دانش نوین ارتباطات، مبتنی بر شناخت همه‌جانبه، در مجامع جهانی به بهترین شکل ثبت و ارتقا یابد.

انتظار می‌رود در مسیر توسعه روابط بین‌المللی تئاتر ایران، در چارچوب قوانین و ضوابط موجود و با توجه ویژه به سیاست‌های وزارت متبوع، برای تبادل ثمربخش تجربیات و دانش تئاتری میان هنرمندان ایران و سایر کشورهای جهان و نیز حضور اثرگذار و عزتمند در مجامع بین‌المللی کوشا و پیگیر باشید. امید است در سایه الطاف پروردگار مهربان، پیروز و سربلند باشید.»

روح‌الله ایرجی دارای مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشکده سینما-تئاتر است. وی همچنین سابقه ترجمه چندین عنوان کتاب و نمایشنامه تئاتری را در کارنامه دارد.

از دیگر سوابق کاری و هنری او می‌توان به مدیریت برنامه‌ریزی تئاترشهر، معاونت تماشاخانه سنگلج، عضویت در کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران، بازیگری در چهار نمایش حمید امجد و حضور در چند مجموعه تلویزیونی به کارگردانی محمد رحمانیان اشاره کرد.