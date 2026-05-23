به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی، ضمن قدردانی از زحمات حسن مؤذن، با صدور حکمی توحید معصومی را به سمت سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی منصوب و مأموریت‌های اصلی این حوزه را ابلاغ کرد.

در متن حکم نادری خطاب به معصومی بر محورهایی همچون «ارزیابی و تدوین برنامه‌های کلان بر مبنای اسناد بالادستی و کلان‌ برنامه‌های مقام عالی وزارت»، «همراهی در تدوین برنامه اعتبارات و بودجه بر اساس سیاست‌های وزارت متبوع» و «روزآمدسازی فرآیندهای آماری برای بهره‌برداری بهینه در برنامه‌ریزی‌های آتی» تأکید شده است.

همچنین «برنامه‌ریزی برای توسعه سالن‌های نمایشی و مؤسسات هنرهای نمایشی»، «آسیب‌شناسی و تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی جهت چابک‌سازی امور»، «تقویت تعامل با نهادها و اصناف تئاتری»، «نظارت دقیق بر سامانه‌های حوزه نمایش» و «انسجام‌بخشی به ساختار اداری جهت هم‌افزایی توان تخصصی کارکنان» از دیگر اولویت‌های تعیین شده در این حکم است.

توحید معصومی دانش‌آموخته کارشناسی بازیگری و کارشناسی ارشد کارگردانی و دارای نشان درجه دو هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

در کارنامه مدیریتی او، سوابقی همچون معاونت هنری تماشاخانه ایران‌شهر، مشاور عالی اداره‌کل هنرهای نمایشی، قائم‌مقامی و معاونت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و همچنین مشاور اجرایی معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی به چشم می‌خورد.

کارگردانی نزدیک به ۳۰ نمایش صحنه‌ای و تله‌تئاتر، حضور مستمر در جشنواره‌های تئاتر فجر و سوره و داوری در رقابت‌های مختلف استانی، منطقه‌ای و ملی، بخشی از فعالیت‌های حرفه‌ای و هنری سرپرست جدید معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی اداره‌کل هنرهای نمایشی است.